Vineri, 29 septembrie 2017, se lanseaza pe marile ecrane din Romania “Borg vs. McEnroe: infruntarea secolului” – un film emblematic pentru iubitorii sportului, ce prezinta povestea celebrei rivalitati dintre tenismenii Björn Borg si John McEnroe, corifeii topurilor mondiale in anii '70-'80.

Comunicat de presa



La inceputul anilor '80, doi titani ai tenisului isi disputau titlurile de Grand Slam: suedezul Bjorn Borg – calm, rece, calculat - si americanul John McEnroe – temperamental ca un vulcan atat pe teren, cat si in afara acestuia. Lupta a fost crancena, iar finala de la Wimbledon 1980 a ramas in istorie, fiind si acum considerat unul dintre cele mai palpitante si mai spectaculoase meciuri de tenis din toate timpurile.

Trecand de pe terenul de joc in “culise” si inapoi, filmul “Borg vs. McEnroe: infruntarea secolului” ne introduce in viata celor doi sportivi, familiarizandu-ne cu demonii, provocarile si pretul platit pentru a deveni legende. Pregatindu-se obsesiv pentru finala de la Wimbledon, Borg (interpretat de Sverrir Gudnason) resimte din plin tensiunea, in ciuda sustinerii pe care i-o acorda antrenorul Lennart Bergelin (Stellan Skarsgård) si sotia Mariana Simionescu (Tuva Novotny). Ar fi cel de-al cincilea sau titlu Wimbledon, consecutiv. Borg este denumit “masina”, dar adversarul McEnroe (Shia LaBeouf), indraznet si talentat, anunta ca “masina” este pe cale sa se strice si ameninta sa-i strice recordul. O lume intreaga ii priveste si niciunul dintre ei nu admite sa greseasca.

Din distributie mai fac parte David Bamber, Robert Emms , Val Jobara (in rolul lui Ilie Nastase), precum si Leo Borg, fiul lui Björn insusi, care-l interpreteaza pe tatal sau la varsta adolescentei.

Filmul a avut premiera mondiala pe 4 septembrie la Stockholm si a deschis Festivalul de Film din Toronto (TIFF). Printre participantii la evenimentul din Suedia s-a numarat si Mariana Simionescu, fosta tenismena si sotie a lui Borg, ne-a declarat in exclusivitate pentru publicul roman ca a avut „emotii de nedescris vizionand viata noastra pe marele ecran [...] Filmul reflecta trairile mele in acea perioada si Tuva [n.n. Novotny] le joaca incredibil, are o sensibilitate iesita din comun, transformandu-se in rolul Marianei la perfectiune [...], iar Sverrir este, intr-adevar, impresionant in rolul lui Borg si sper sa fie nominalizat la Oscar”.

Mariana Simionescu recomanda publicului roman sa urmareasca filmul, pentru ca acesta “reflecta atat pregatirea fizica si psihica dinaintea unui turneu [...], cat si viata noastra privata din acele timpuri”, subliniind ca toate varstele vor fi incantate sa (re)descopere “un meci care va ramane in istorie, dar si un jucator care a revolutionat tenisul mondial, primul tenismen care a jucat backhand-ul cu doua maini”.

Scenariul este semnat de Ronnie Sandahl, iar regia ii apartine danezului Janus Metz Pedersen, distins cu Marele Premiu al Criticilor la Festivalul de Film de la Cannes, pentru "Armadillo", un documentar despre razboiul din Afganistan.

Productie SF Studios, filmul “Borg vs. McEnroe: infruntarea secolului” are o durata de 107 minute si este distribuit in Romania de Programs4Media si Ro Image.