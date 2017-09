Bake a Coffee, locul unde te poti bucura de o cafea de specialitate alaturi de un dulce homemade

comunicat de presa

Daca vrei sa te bucuri de aroma unei cafele de specialitate si de un desert facut in fiecare dimineata din ingrediente proaspete, atunci trebuie sa ajungi la Bake a Coffee, pe strada Polona nr. 90, Bucuresti. Bake a Coffee s-a nascut din dragoste pentru aroma desavarsita a cafelei proaspat prajita si pentru deserturile facute ca acasa, fara consevanti, coloranti sau congelare.

In spatele conceptului Bake a Coffee sunt doi soti, Alina si Adrian Grama, pasionati de cafea, dulciuri si mancare sanatoasa. Adrian este barista, cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu, cursuri si specializari in strainatate. Alina este jurnalist, specialist in PR si comunicare. Amandoi si-au dorit sa creeze un coffee shop care sa-i reprezinte in totalitate: cald, primitor si cu multa energie pozitiva, totul intr-un decor scandinav pe care arhitecta Adela Toma, ALT Design Studio, l-a integrat perfect.

"Eu si sotia mea suntem mari iubitori de cafea de specialitate si dulciuri. Stim toate coffee shop-urile din Bucuresti, suntem clienti fideli, iar cand plecam in city break-uri cafenele sunt pe lista . Bine, trebuie sa recunosc, la mine e si defect profesional, lucrez de ani de zile in domeniu si e normal sa testez mereu, sa stiu ce e nou in piata, sa vad ce lipseste si care sunt cerintele publicului. Asa am realizat ca cele mai multe cafenele care au cafea de specialitate nu au si dulciuri homemade. Din lipsa de spatiu, de personal, de logistica, cei mai multi aleg sa le ofere clientilor unu-doua sortimente de dulciuri pe care si le procura de le diversi producatori. Ne-am dorit un coffee shop in care clientul sa se poata bucura, pe langa cafeaua de specialitate, si de o tarta proaspat scoasa din cuptor sau de o prajitura delicioasa fara conservati, coloranti sau ingrediente congelate", povesteste Adrian Grama, co-owner Bake a Coffee..

De ce cafea de specialitate?

"O cafea de specialitate iti spune o poveste. Atunci cand o bei poti afla de la barista din ce tara provine, ce arome si note are, cand si cum a fost culeasa, metoda de prelucrare, cum si cand a fost macinata. Practic, tu poti sa stii totul despre bautura din ceasca ta. Unde mai pui, ca o astfel de cafea are foarte multe beneficii: imbunatateste functiile creierului, arde grasimile, imbunatateste performantele fizice, e bogata in nutrienti si antioxidanti. Insa, toate acestea sunt valabile daca beti cafeaua fara zahar. Chiar va sfatuiesc sa incercati sa beti cafeaua de specialitate fara zahar. Veti simti mult mai bine aroma si gustul special," spune Adrian Grama, co-owner Bake a Coffee.

Tot de la Bake a Coffee poti sa comanzi tarte sarate sau dulci, checuri cu fructe, biscuiti cu ciocolata, quiche-uri cu branza de capra ori de cate ori ai un eveniment important in viata ta si vrei sa-ti rasfeti colegii de birou, prietenii sau rudele.

Daca vreti sa vedeti ce dulciuri pregatesc zi de zi membrii echipei Bake a Coffee ii puteti urmari pe pagina lor de Facebook si pe Instagram