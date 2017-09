5 pasi prin care sa alegi o pudra de proteine ecologica!

Te-ai intrebat vreodata ce face o pulbere de proteine sanatoasa? Proteinele pot ajuta la promovarea unei greutati optime si ajuta musculatura sa se recupereze dupa efort. Dar ce este extractul de proteine si ce tip de proteina este cea mai buna?

„Proteina este un macronutrient gasit in multe alimente cum ar fi carnea, produsele lactate, nuci si fasole, acestea fiind doar cateva dintre ele. Ea este alcatuita din aminoacizi si sustine tesuturile corpului, sanatatea pielii, parului, oaselor, unghiilor, precum si a muschilor. Cu totii avem nevoie de alimente sanatoase care sa ne aduca energia de care avem nevoie intrega zi, sportivii, insa, au nevoie de un boost de energie inainte si de refacere musculara dupa antrenamente. Produsul Pro Veg, este un produs ecologic, deshidratat la temperaturi mici ce pastreaza energia naturii hranind deopotriva corpul, mintea si spiritul”, ne spune echipa Rawboost

De ce sa alegi pulbere de proteine vegetale?

Proteina este o parte importanta a unei alimentatii sanatoase, iar sursele animale sunt alegerea cea mai comuna. Daca sistemul tau digestiv are nevoie de o inviorare de dimineata, este posibil sa preferi un mic-dejun care se consuma mai usor decat carnatii si ouale. Bauturile pe baza de pudre de proteine vegetale sunt o optiune excelenta, deoarece acestea ne permit sa aducem rapid organismului nutrientii necesari.

Proteina din carne este completa insa doar aproximativ 20%-30% este asimilata in corpul uman.

De asemenea, daca aceasta nu este organica, contine un nivel ridicat de antibiotice, pesticide, hormoni, un raport nesanatos dintre acizii grasi Omega-6 si Omega-3 si poate duce la riscul de boli degenerative.

Proteinele vegetale se asimileaza in proportie de 80-90%, sunt hipoalergenice si usor digerabile. In final, proteinele vegetale pot ajunge la o rata de absorbtie de pana la 98%, comparativ cu cea a proteinelor de origine animala care este mult mai mica.

Ce spun studiile?

Studiul China, un studiu foarte amplu, in cadrul caruia doctori de medicina alopata au analizat comportamentul consumatorilor din zona Americii si a Europei de vest versus comportamentul consumatorilor din zona Asiei, pe periada a zeci de ani, a demonstrat ca dietele alcatuite din proteine animale au fost asociate in primul rand cu cancer la ficat si cu o serie intreaga de alte boli de la cele coronariene pana la diferite tipuri de cancer.

Ce este Pro Veg?

Pro Veg este un mix proteic complet, unic pe piata, fiind singura varianta raw-vegana care se prepara doar cu apa, pentru o sanatate de fier si energie pentru toata ziua.

Pro Veg produs de Rawboost este o bautura atent conceputa astfel incat sa aduca direct de la sursa tot ceea ce este necesar pentru o masa plina de satisfactii, un complex de proteine vegetale, usor de digerat, cu un profil impresionant de aminoacizi printre care leucina, izoleucina si valina, cei trei aminoacizi cu lant ramificat. BCAA reprezinta 35% din totalul aminoacizilor esentiali din muschi, se absorb mult mai usor si mai rapid de catre muschi, de aceea sunt utilizati mai eficient si determina o crestere a masei musculare cu 250% mai mare decat cresterea determinata de aminoacizii liberi.

Pe langa ceilalti aminoacizi esentiali care sunt metabolizati in ficat, BCAA sunt unici prin faptul ca sunt aproape in totalitate metabolizati in muschii scheletici.

Studiile au aratat ca efectul anabolizant se datoreaza doar unui singur aminoacid leucina. Leucina este aminoacidul care declanseaza si mentine sinteza proteica in muschi. Proteina de orez brun germinat are cea mai buna rata de absorbtie pentru leucina. Datotita prezentei BCAA-urilor, Pro Veg este la fel de eficient ca si proteina din zer fara efectele nocive pe care proteina animala le are asupra organismului uman.

Care sunt beneficiile?

Multi oameni aleg pudrele de proteine pe baza de plante, in locul celor pe baza de lactate, din cauza intolerantei la lactoza sau a sensibilitatii la proteinele lactate. Proteinele din lapte pot, de asemenea, sa creasca insulina si sa activeze anumite cai de semnalizare a cancerului.

Pro Veg este proteina vegetala completa alcatuita numai din ingredinete ecologice, ce poate inlocui o masa sau poate fi consumata dupa antrenament, de catre sportivi, Produsul combina proteina de mazare cu proteina de orez brun germinat si proteina de cocos, pentru obtinerea unui profil complet de aminoacizi.

De ce sa alegi Pro Veg de la Rawboost?

Unicitatea produsului. Este singura proteina vegetala de pe piata care nu necesita pentru preparare decat apa calda, baza produsului fiind lapte praf de cocos. Pro Veg este un produs raw-vegan indulcit cu zahar din nectarul florilor de cocos si aromatizat cu cacao Criollo, cea mai de calitate varietate de cacao din lume. Trigliceridele cu lant mediu care se gasesc in grasimea de cocos sunt grasimi saturate benefice pe care organismul le transforma rapid in energie.

Fara ingrediente nocive si alergene. Criteriul cel mai important este ca o pulbere de proteine nu trebuie sa contina nici un fel de ingrediente nocive. Pudra proteica Pro Veg este un produs ecologic ce nu contin gluten, lactate, soia, drojdie, indulcitori artificiali, proteina de origine animala, emulgatori, conservanti sau coloranti. Fiind fara emulgatori o portie omogena de pudra de proteine se obtine cel mai usor dizolvata prin adaugare treptata de apa calda.

Gusturi excelente. Spre deosebire de multe alte pudre de proteine de pe piata, cele de la Pro Veg au un gust foarte bun. Bautura cu gust de ciocolata alcatuita dintr-o serie de ingrediente sanatoase, fortifiante naturale, este recomandata a se consuma dimineata pentru o zi plina de energie sau dupa antrenamente pentru reconstructie musculara.

Ecologic, hipoalergenic, raw-vegan, obtinut prin fermentare cu enzime naturale si prin procedee mecanice, fara procesare termica, Pro Veg este un produs de inalta calitate nutritiva. Continutul ridicat de proteine si grasimi sanatoase din acesta, alaturi de un exercitiu fizic intens, contribuie la cresterea si mentinerea masei musculare si la reducerea tesutului adipos si a toxinelor din corp. Pro Veg se poate comanda de pe www.rawboost.ro in doua variante 250 g (50 lei) i 500 g (80 lei).

Pentru o zi plina de energie sau inainte de antrenament echipa Rawboost va propune Go Maca, un produs energizant cu maca si guarana.

Stiati ca?

Toate proteinele, la origine, sunt vegetale. Proteinele pe care le consumam din carnea animalelor provin, de fapt, din hrana acestora care este de origine vegetala?