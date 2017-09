Intampina toamna cu solutii naturale pentru o imunitate puternica si vitalizarea organismului

Pentru ca natura ne ofera mereu cele mai pretioase daruri pentru sanatate, Life Care iti propune o selectie de solutii naturale pe baza de plante, ce te vor ajuta sa ai o imunitate puternica tot sezonul rece.

Stim ca sezonul racelilor, gripei ne poate aduce o stare de disconfort odata instalat virusul, de aceea este important sa te gandesti la pregatirea sistemului imunitar pentru a lupta impotriva acestor factori care ne influenteaza starea ta de sanatate.

Din fericire, exista multe lucruri pe care le poti face pentru a sustine capacitatea corpului de a preveni bolile si pentru a te mentine cat mai energic si mai sanatos posibil, de la consumul de fructe, pana la a te asigura ca dormi suficient, faci sport cat mai des si razi cat mai mult.

Iata care sunt cateva dintre cele mai importante sfaturi pe care ni le recomanda specialistii:

1. Echinaceea – cea mai buna prietena a imunitatii

Echinaceea pare a fi raspunsului rezistentei mai bune la frig si la simptomele de gripa. Echinaceea joaca un rol important in consolidarea sistemului de aparare pentru a lupta mai bine cu orice virus si bacterii invadatoare. Studiile arata ca persoanele care folosesc preparate ce contin aceasta planta au prezentat o rata a imbolnavirilor respiratorii mai scazuta cu aproximativ 50% fata de restul populatiei. De asemenea, simptomele bolii au fost mai putin severe, iar durata, mult diminuata, de 1 la 4 zile.

Bomboane cu echinaceea BIO Kräuter ajuta la stimularea sistemului imunitar, dar si la calmarea tusei si a durerilor de gat survenite in timpul gripei si racelilor. In plus bomboanele nu contin zahar.

2. Plante naturale

Sistemul imunitar este apararea numarul unu a corpului cand vine vorba de lupta impotriva frigului si a gripei. Mai mult, se estimeaza ca 80% din sistemul imunitar se afla in tractul digestiv, deci este vital sa mentii sistemul digestiv sanatos atunci cand incerci sa eviti sa te imbolnavesti.

O dieta bogata in ceaiuri va ajuta de asemenea la fortificarea organismului. Plante ca cimbrul si feniculul au proprietati impresionante ca ameliorarea simptomelor in multe afectiuni printre care

bronsita acuta, astmul, pneumonia, enterocolita si multe altele.

Ceai ECO impotriva tusei si pentru expectoratii Meal Balance®, are proprietati emoliente, cicatrizante si antimicrobiene datorita mucilagiilor, saponinelor si uleiurilor esentiale ce se regasesc in patlagina.

De asemenea alte actiuni importante in combaterea afectiunilor respiratorii, le regasim in cimbru care este un bun expectorant si antitusiv, folosit cu succes in: bronsite, gripa, raceli, tuse convulsiva, laringita, traheita, stari febrile.

Pentru fiecare senzatie de usoara raceala, foloseste sirop eco cu miere impotriva tusei cu fenicul si cimbru Kräuter®, un produs terapeutic pentru gat si caile respiratorii. Siropul este o combinatie din miere fina din flori, cu ulei de fenicul si cimbru, are efect calmant si un ajutor natural in cazul afectiunilor cauzate de tuse sau iritatii.

3. Vitamina C - are doua mari functii: intarirea imunitatii si echilibrarea psihicului.

Cand vine vorba de lupta impotriva frigului si a gripei, este esential sa adopti o dieta bogata in vitamine. Corpul nu isi poate sintetiza propria Vitamina C, tocmai de aceea trebuie aport din alimente sau din alte surse. Sensibila la lumina, caldura si vapori de apa, Vitamina c este necesara in formarea colagenului, o proteina ce da tarie oaselor, cartilagiilor, muschilor si vaselor de sange si contribuie la buna mentinere a capilarelor, oaselor si dintilor.

Suplimentul alimentar Life Impulse® Vitamina C 1000mg - Eliberare prelungita contribuie la protejarea celulelor impotriva stresului oxidativ, este usor de asimilat si este provenit din surse 100% natural.

