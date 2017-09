Noua Gama Apivita pentru ingrijirea parului

Fiind o companie lider in domeniul sampoanelor farmaceutice, APIVITA isi reinnoieste formulele cu inovatii unice si isi imbogateste gama naturala de sampoane cu produse noi, specializate, cu efecte multiple, care raspund perfect tendintelor si ritmurilor intense ale vietii.

Noua gama de ingrijire APIVITA ofera solutii tuturor tipurilor de par in cel mai natural, holistic si eficient mod!

NATURE’S HAIR MIRACLE reprezinta primul pas al ingrijirii holistice (inainte de samponare) - este un ulei tonifiant pentru toate tipurile de par cu 5 uleiuri esentiale organice si extract de propolis. CU 100% ingrediente naturale, hraneste si intareste bulbul pilos si parul, stimuleaza si revitalizeaza scalpul, amplifica actiunea produselor de ingrijire folosite ulterior.

APIVITA lanseaza noi formule imbunatatite, pentru toate nevoile parului:

Gama impotriva caderii parului, cu HIPPOPHAE TONIC COMPLEX – inovatie exclusiva APIVITA

Gama impotriva matretii, cu telina, salcie alba si propolis

Gama pentru parul gras, cu menta, urzica si propolis

Gama pentru scalp sensibil, cu lavanda si miere

Gama pentru utilizare zilnica, cu musetel si miere

Gama de hidratare pentru toate tipurile de par, cu acid hialuronic si aloe

Gama pentru repararea parului deteriorat, cu masline si miere

Ulei reparator RESCUE HAIR OIL, cu 6 uleiuri pretioase

Gama pentru stralucire si revitalizare, cu portocala si miere

Gama pentru ingrijirea parului vopsit, cu floarea-soarelui si miere de cimbru

Masti pentru revitalizare, hidratare si fortifiere in timp EXPRESS

NOUA gama pentru ingrijirea parului APIVITA este produsa in fabrica bioclimatica din Markopoulo - Grecia si este disponibila in magazinul APIVITA din Baneasa Shopping City si in farmaciile SENSIBLU.

Va asteptam pe https://www.facebook.com/Apivita.Ro sau pe www.apivita.com