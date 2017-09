Un manifest pentru joaca in familia. E sanatos sa petreci timp alaturi de copilul tau!

E sanatos sa petreci timp alaturi de copilul tau, au demonstrat-o studiile de-a lungul vremii, o spun si psihologii constant. Traim insa intr-o epoca a vitezei si nu de putine ori ni se intampla sa ne lasam acaparati de ritmul alert al vietii cotidiene si sa amanam „pana mai incolo”, „pana maine” sau „pana la sfarsitul saptamanii” tocmai lucrurile importante, precum petrecerea timpului alaturi de cei dragi.

In acest context, Edu Class lanseaza campania #JocuriImpreuna, un manifest pentru joaca in familie, prin care ii incurajeaza pe parinti si pe copii sa petreaca mai mult timp unii cu ceilalti, sa se joace si sa descopere impreuna.

Timpul petrecut in familie devine cu atat mai important cu cat studii recente ne arata ca, zilnic, copiii cu varste cuprinse intre cinci si 17 ani petrec, in medie, doua ore in fata calculatorului si doua ore si jumatate in fata telefonului mobil. In ce masura suntem dispusi sa lasam tehnologia sa inlocuiasca relatia copiilor cu parintii? In ce masura suntem constienti de efectele benefice pe care timpul pe care il petrece un copil jucandu-se cu parintii lui poate avea numeroase efecte pozitive atat pentru starea de moment cat si pentru dezvoltarea ulterioara a copiilor?

Joaca alaturi de parinti devine cu atat mai importanta, mai ales atunci cand avem la dispozitie uneltele necesare. O ora in fata tabletei, a telefonului mobil, a computerul poate fi la inlocuita cu o ora in fata unui puzzle sau board game, alaturi de parinti, intr-o activitate in care copilul descopera, participa, invata, se joaca si petrece timp de calitate cu cei dragi lui.

„Intr-o lume in care lucrurile par ca se succed adeseori intr-un ritm ametitor, ne dorim sa ii aducem laolalta tot mai des pe parinti si pe copii. Si ce poate fi mai frumos decat sa te joci, indiferent de varsta? Poate doar sa inveti in timp ce te joci si sa petreci timp de calitate. Oferta noastra contine jocuri si jucarii pentru toate varstele si pentru toate nevoile, asa ca, prin manifestul #JocuriImpreuna, ii provocam pe parinti si pe copii la a petrece cat mai mult timp distrandu-se si invatand”, a declarat Anca Leibovici, Director Vanzari Edu Class.

Jucariile propuse de Edu Class faciliteaza implicarea intr-un mod creativ, ludic si cu impact in dezvoltarea personala. De la elementarele jocuri educative pentru cei mai mici la jocurile de masa educationale, de la cele de cunoastere a mediului ori lingvistice pana la jocurile logice-matematice, toate sunt stimuli care antreneaza mintea copiilor si le deschid apetitul pentru distractie.



Despre Edu Class

Infiintata in anul 2010, compania Edu Class este una dintre cele mai importante de pe piata romaneasca de profil, cu o dezvoltare constanta si sustinuta in ultimii ani.

Importatorul de jucarii si jocuri educative pentru copii, care administreaza www.educlass.ro, pune la dispozitia consumatorilor produse pentru diverse categorii de varsta, de la cele pentru bebelusi, la cele educative pentru copii de peste 14 ani.

Printre brandurile comercializate de Edu Class se numara Amewi, BigJigs, Brickadoo, Chalk and Chuckles, Dino, Dino Bikes, Discovery, Educational Insights, ErichKrause, Fehn, Feuchtmann, Fisher Price, Galt, Gowi, Happy Cube, Learning Resources, Little Learner, Malinos, Rubies, Sassi, Science4you.





Foto homepage: Pexels