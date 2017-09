Bourjois lanseaza Rouge Velvet the Lipstick

Comunicat de presa

Popular in lume inca de la lansarea din 2014, povestea rujului iconic Rouge Velvet continua unind tot mai multe femei in comunitatea Velvet. Mai incantatoare si atractiva, povestea continua sa castige inimi si buze cu noul Rouge Velvet the Lipstick. Si nu se opreste aici! Bourjois isi propune sa cucereasca si mai multe dependente de ruj cu Rouge Velvet the Lipstick. Colorat, atragator si feminin? Efect mat si rezistenta de pana la 24 de ore? Rouge Velvet the Lipstick te provoaca sa-l incerci!

Rouge Velvet the Lipstick

Rouge Velvet the Lipstick e mai mult decat un ruj mat. in timp ce unele rujuri mate sunt uscate si confera o senzatie de greutate pe buze, Rouge Velvet the Lipstick vine cu o formula hibrida care contine un complex de hidratare si un echilibru perfect intre pigmenti si uleiuri esentiale. Rouge Velvet the Lipstick imbina textura catifelata cu confortul si efectul mat de durata, este usor si delicat la aplicare.

Rouge Velvet the Lipstick adora provocarile! Ramane pe buze timp indelungat si reuseste sa se remarce in fata unor rujuri mate care esueaza. Aplica-l dimineata si supune-l provocarilor: sopteste, vorbeste la telefon, mananca un mar, bea sampanie, distreaza-te!

Datorita formulei care contine o noua generatie de polimeri, Rouge Velvet The Lipstick are o rezistenta de durata si e aliatul de nadejde pentru buze irezistibil de mate.

Rujurile ultra mate necesita o conturare precisa a buzelor.

Intr-un ambalaj feminin si elegant, aplicatorul rujului Rouge Velvet the Lipstick permite aplicarea unei cantitati potrivite de produs pentru a contura precis buzele din centru pana in exterior. O singura aplicare si esti gata pentru distractie!

12 nuante must-have

Te-am sedus deja prin calitatile rujului, iar acum trebuie sa te decizi ce nuanta alegi? Rouge Velvet the Lipstick este disponibil in 12 nuante catifelate si cucereste prin formula imbogatita cu pigmenti puri ce imbraca buzele intr-un val de culoare mata. De la nuante de nude sofisticate, la roz delicat si rosu, Rouge Velvet the Lipstick reinventeaza paleta clasica de culori si vine cu nuante fermecatoare, potrivite oricarei stari de spirit.

01 Hey Nude! Aceasta nuanta de nude nu trece neremarcata pe buze si confera un plus de eleganta look-ului.

02 Flaming'rose, un roz cu tente de nude care evidentiaza culoarea naturala a buzelor

03 Hyppink chic, roz prafuit ce confera luminozitate

04 Hip Pink, roz delicat ideal pentru orice ocazie

05 Brique-à-brac, o combinate de roz si maro potrivita tuturor nuantelor de piele

06 Abrico'dabra!,o nuanta delicata de piersica care confera stralucire buzelor

07 Joli carmin'ois, un mix intre portocaliu si rosu pentru un zambet chic

08 Rubi's cute, rosu intens pentru un look atemporal

09 Fuchsia botté, fuchsia cu subtonuri de albastru perfect pentru cele indraznete

10 Magni-fig, mov intens pigmentat

11 Berry formidable, burgundy chic pentru un look sofisticat

12 Brunette, o combinatie glamour intre maro si rosu potrivita nu doar brunetelor

Ultimul pas in rutina de make-up a buzelor: Miraculous Contour Universal Lip Liner + Primer!

Pregateste-ti buzele pentru efectul mat! Must-have pentru buze, Miraculous Contour e aliatul de care ai nevoie. The Miraculous Contour Universal Lip Liner + Primer are o formula din ceara microcristalina si unt de Shea ce netezeste si ofera o senzatie de catifelare buzelor. Este un primer transparent care poate fi aplicat peste orice nuanta de ruj.

The Miraculous Contour Universal Lip Liner + Primer poate fi folosit in rutina de make-up ca primer sau contur pentru buze. Iata mai jos cateva tips-uri de la Tania Cozma, make-up artist Bourjois Romania referitoare la versatilitatea produsului:

Contur

1) Contureaza linia buzelor cu Miraculous Contour Lip Liner + Primer. Acesta iti va netezi conturul natural al buzelor, va umple zonele unde exista crapaturi si va creste rezistenta rujului.

2) Aplica Rouge Velvet the Lipstick pe toata suprafata buzelor.

Primer

1. Aplica Miraculous Contour Lip Liner + Primer pentru a netezi si hidrata buzele.

2. Contureaza buzele cu creionul Contour Edition pentru a crea o a doua bariera impotriva scurgerii rujului.

3. Aplica Rouge Velvet the Lipstick incepand din centrul buzelor, catre exterior pentru a obtine un rezultat precis.