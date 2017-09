ParkLake gazduieste in premiera cea mai mare gala de premii muzicale din Romania - Media Music Awards

Dupa cinci editii de succes organizate in Sibiu, gala Media Music Awards se va desfasura anul acesta in Capitala, aducand in fata bucurestenilor cei mai mari artisti din tara.

Comunicat de presa

ParkLake Shopping Center va gazdui in 3 octombrie Media Music Awards 2017, gala premiilor industriei muzicale romanesti. Singurele premii muzicale din Romania, bazate pe difuzari reale radio – TV, se vor acorda in Bucuresti, in ParkLake Garden, intrarea dinspre Parcul Titan, in cadrul celei de-a sasea editii a evenimentului.

Dupa cinci editii de succes organizate in Sibiu, gala Media Music Awards se va desfasura anul acesta in Capitala, aducand in fata bucurestenilor cei mai mari artisti din tara. Incepand cu ora 18:00, pe covorul verde sunt asteptati artisti care au dominat topurile muzicale in ultimul an, precum si multe vedete din showbiz-ul autohton, publicul avand, astfel, ocazia sa se bucure de o seara in compania lor.

Pe scena Media Music Awards 2017 si-au confirmat deja prezenta unii dintre cei mai mari artisti din Romania, printre care Smiley, Connect-R, Irina Rimes, Andra, Alina Eremia, Matteo, Ami, Deepcentral, Guess Who, Grasu XXL, Voltaj, Jo, Freestay, Monoir, Osaka si Brianna, Adda, Damian & Brothers, Liviu Teodorescu, Ioana Igant & Eduard.

Premii precum Best Female, Best Male, Best Song, Best New Artist sau Best Featuring vor fi acordate artistilor in voga ai momentului, in functie de numarul de difuzari radio/TV sau vizualizari pe YouTube. Statisticile in baza carora sunt oferite premiile sunt efectuate de Media Forest, compania care identifica si monitorizeaza in timp real aparitiile radio si TV, in mod echidistant si transparent.

La editiile precedente Media Music Awards au concertat peste 70 de artisti de top, iar printre castigatori s-au numarat Andra, Smiley, Carla’s Dreams sau Delia. Mai mult, editia de anul trecut s-a bucurat de un succes impresionant, fiind urmarita de 40.000 de spectatori, 500.000 de telespectatori si 450.000 de online viewers. Anul trecut, in premiera pentru aceasta gala, au fost introduse post eveniment, premii oferite de fani: Best Look si Best Show MMA 2016.

Gala Media Music Awards este organizata cu sprijinul ParkLake si al Primariei Sectorului 3. Partenerii evenimentului sunt BCR, ASUS, Mercedes Benz, DigiMobil, Golden Brau, Restart Romania si Infomusic.ro. Parteneri media: Pro FM, U TV, Music Channel.

Detalii despre evenimentele ParkLake gasiti pe www.parklake.ro sau pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.