Clutch-ul de matase - accesoriul preferat al vedetelor din Romania

Comunicat de presa

Divele au optat sa isi asorteze tinuta cu piese din matase naturala de la SILKDOM. Realizate 100% manual, clutch-urile Silkdom aduc o nota aparte fiecarei tinute. SILKDOM creaza atat pentru “covorul rosu”, cat si pentru femeile care stiu ca un accesoriu de matase purtat la jeans intr-o dupa-amiaza la cafea sau in club cu prietenii, nu este un “faux pas” ci dimpotriva, un mod eclectic de a-ti exprima personalitatea.

"Matasea spune intotdeauna o poveste, las-o sa "vorbeasca" despre tine si iti va placea ce va avea de zis! Va povesti despre tine in cele mai alese cuvinte, te va contura in cele mai frumoase forme si te va picta in cele mai delicate culori.", a declarat Maria Andrei.

Matasea naturala a fost considerata de-a lungul timpului un material pretios, elegant, ce nu putea fi purtat oricum si oriunde. Tendintele din ultimele sezoane au demonstat insa contrariul si mai mult decat oricand, matasea s-a numarat printre materialele preferate de designerii din intreaga lume. Fie ca vorbim de chimonouri, esarfe, bustiere, fuste, bratari, accesorii si mai ales clutch-uri, matasea naturala s-a regasit peste tot.

Matasea este principalul material care sta la baza pieselor SILKDOM. Acestea sunt realizate manual, integral din matase naturala la exterior si catifea de matase naturala la interior. Matasea folosita in realizarea produselor SILKDOM provine din Franta, Japonia, Italia, China, India, dar si din Romania. Creatii complexe, clutch-urile compun impreuna cu matasea, dantela, perlele, cristalele, penele folosite, un obiect UNIC.

Colectia de clutch-uri SILKDOM transmite valorile brandului: senzualitate, indrazneala, curajul unui obiect statement, egoismul de a purta un obiect numai al tau. Sub brandul SILKDOM sunt realizate si bijuterii din matase, esarfe. Produsele sunt disponibile online pe www.silkdom.com, la Molecule F Concept Store, Etaj 1, Promenada Mall, in showroom-ul Dacia 24, de pe Bulevardul Dacia, nr 24, etaj 1 si la Boutique-ul AZAY.