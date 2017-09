In Romania numarul vedetelor care apeleaza la recoltarea de celule stem pentru bebelusii lor este in continua crestere. Anamaria Ionescu, Andreea Marinescu, Carmen Bruma, Oana Roman, Emma Zeicescu, Amalia Enache, Mirela Vaida, Raluca Culcea, Ioana Tigaila, Andreea Banica, Pepe, Daniel Osmanovici, Viorica Susanu, Octavia Geamanu si Claudia Patrascanu sunt doar cateva dintre persoanele cunoscute care au ales sa investeasca in viitorul celor mici, recoltand celule stem prin Baby Stem.

De curand, Elena Gheorghe, Ana Maria si Tudor Ionescu (Fly Project) s-au alaturat proaspetilor parinti care au apelat la serviciile de recoltare a celulelor stem, primind kit-ul Baby Stem .

„Iubirea pentru propriul copil este nepretuita si cum fiecare parinte isi doreste tot binele din lume pentru copilul lui, asa si eu m-am gandit inca de la inceputul sarcinii la recoltarea de celule stem. Sunt multe variante. Eu insa am ales Baby Stem deoarece sunt partenerii Bancii de celule stem nr. 1 in Germania. Sanatatea este cea mai importanta!”, declara Elena Gheorghe pe pagina personala de Facebook.

Totodata, Tudor Ionescu, vocalistul trupei Fly Project, a postat pe contul de socializare o poza alaturi de sotia sa, insotiti de kit-ul Babystem: „Pentru un viitor fericit, am facut-o si pe asta… Sper sa n-avem nevoie vreodata, dar pt mine <<backup-ul>> ramane mama-nvataturii…”

In prezent, celulele stem sunt folosite pentru tratarea leucemiilor, a limfoamelor, anomalii ale globulelor rosii, diverse tipuri de cancer ale maduvei osoase, boli congenitale ce afecteaza sistemul imunitar cat si alte boli congenitale metabolice.

Cercetarea celulelor stem este un domeniu fascinant care promite sa ne ajute ca, in viitor, sa tratam o gama larga de boli netratabile in prezent, cum ar fi boala Parkinson, bolile lui Huntington, handicapuri locomotorii si multe altele.

Doar celulele stem din sangele din cordonul ombilical sunt celule stem tinere ce nu sunt specializate si diferentiate in diferite tipuri de celule ale corpului. Celulele stem din sangele din cordonul ombilical au un potential mare de multiplicare si nu sunt afectate de factorii de mediu. Mai mult, colectarea sangelui din cordonul ombilical este noninvaziva si nedureroasa, fiind metoda adoptata si de Baby Stem. Astazi, de exemplu, infarctul miocardic se trateaza cu celule stem din maduva osoasa, deoarece stocarea sangelui din cordonul ombilical a inceput abia la sfarsitul anilor ’90. Celule stem tinere continute de sangele din cordonul ombilical, in opinia Baby Stem, sunt mai potrivite pentru terapii viitoare in medicina regenerativa decat celulele stem din maduva osoasa, care sunt deja adulte.

Cercetatorii cauta in mod frecvent cele mai noi si avansate solutii si tehnologii pentru stocarea si utilizarea celulelor stem astfel incat acestea sa ramana la cea mai buna calitate a lor si sa poata fi folosite in transplanturile cu celule stem. Stocarea celulelor pe termen lung necesita tehnici bune de crioconservare, insa si transportul de la recoltare si pana la laboratoarele unde proba este prelucrata pentru stocare are constituie un rol important. De aceea, cutiile de transport sunt special create pentru a asigura o temperatura optima, datorita peretilor dublii, nu se face transfer de temperatura si kitul este prevazut cu un dispozitiv pentru monitorizarea temperaturii pe toata perioada transportului, Baby Stem colaborand numai cu agentii de curierat autorizati de catre Agentia Nationala de Transplant.

Seracell, reprezentata in Romania de Baby Stem, dispune de patru laboratoare sterile ultramoderne certificate GMP, precum si de alte doua camere sterile suplimentare. Acestea sunt aerisite si sterilizate cu ajutorul a trei instalatii separate de aer steril, filtrat, de mare capacitate si sunt izolate unele de altele prin camere tampon speciale. In camerele sterile se realizeaza procesarea si prepararea celulelor stem din cordonul ombilical. Aici, reglementarile stricte sunt pentru calitatea controlului si pentru procesul de productie, dupa cum urmeaza: GMP (Good Manufacturing Practice) si reglementarile farmaceutice, precum si cele mai inalte standarde de calitate pentru o stocare permanenta si sigura.

Protejeaza-ti copilul oferindu-i sansa de a duce o viata lipsita de griji in ceea ce priveste sanatatea, apeland la serviciile oferite de Baby Stem pentru recoltarea si stocarea celulelor stem. Partener certificat Seracell in Romania, Baby Stem pune la dispozitia clientilor un kit de recoltare, asistenta pe tot parcursul procesului si garantia calitatii germane. Datorita facilitatilor si tehnologiei avansate, precum si a procedurilor de lucru folosite, Seracell este una dintre putinele banci de celule stem ce au obtinut acreditarea europeana GMP (Good Manufacturing Practice), cea mai importanta certificare in domeniul prelucrarii si stocarii probelor biologice. Pentru mai multe detalii, viziteaza www.babystem.ro.