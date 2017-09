5 stiluri de dans pentru veri memorabile

Nici dansurile mai romantice nu au fost ignorate in acest sezon, tango-ul argentinian care se danseaza pe strazile din Buenos Aires fiind si el preferat de catre cursanti. De asemenea, pe scena si-a facut intrarea si un noul stil de dans – zouk-ul.

Dansurile latino, pline de expresivitate si pasiune

Spre deosebire de alte categorii de stiluri de dans, dansurile latino inspira multa determinare, dar si multe sentimente. In general, acestea se diferentiaza prin miscarile specifice din solduri, care acompaniaza pasii. Cel mai popular stil de dans latino este salsa; acesta se caracterizeaza in special prin miscari bruste ale bratelor si miscari lente ale picioarelor. Poate fi dansat inclusiv fara partener, insa in cazul cuplului barbatul este cel care dirijeaza si miscarile partenerei. Merengue este originar din America Latina si se poate dansa nu numai in doi, ci si in grup. Are un ritm scurt si foarte precis, iar partenerii stau apropiati unul de celalalt pe parcursul reprezentatiei. Bachata este un stil de dans romantic ce vine din Republica Dominicana. Si in acest caz apropierea dintre parteneri este foarte importanta; fata de celelalte dansuri din familie, dansatorii fac putine piruete.

Aceste cursuri de dans au capatat amploare pe plan international in special pentru vivacitatea si starea pe care o transmit, fiind ideale pentru o vacanta reusita intr-o zona cu plaja, sau pentru o seara romantica intr-un restaurant cochet. La scoala de dans Arthur Murray, dansurile latino sunt apreciate si ridica permanent nivelul bunei dispozitii.

Pentru cupluri, tango si zouk, din ce in ce mai prezente in studiouri

Tango-ul este cel mai romantic stil de dans latino-american. De-a lungul timpului, variatiunile acestuia s-au raspandit peste tot in lume. In cadrul scenelor de tango, partenerii emana senzualitate si dedicatie, dar in acelasi timp si multa forta. Este recomandat mai ales pentru parteneri care au deja o conexiune puternica, fiind un stil de dans intim, care pune accentul pe legatura dintre membrii cuplului si transmite trairi intense si patimase ce genereaza o atmosfera plina de energie.

Zouk-ul este un dans strans legat de stilul muzical omonim. “Zouk” inseamna “petrecere”, motiv pentru care ritmul sau ametitor cucereste pe oricine. Cele doua variante ale sale, zouk-love si zouk-brazilian, au inceput de curand sa fie introduse si pe platourile studiorilor de dans. Primul are un caracter mai lent si dramatic, iar cel de-al doilea a fost inspirat din lambada traditionala, insa este de multe ori mai senzual decat aceasta, creand o legatura speciala intre dansatori. Stilurile de dans de acest gen consolideaza relatia de cuplu si le ofera partenerilor sansa sa se descopere intr-un mod unic.

In Romania, Arthur Murray are o vechime de trei ani, iar studioul din Bucuresti se numara in primele trei pe plan international, ca si performanta intre studiouri cu vechime similara. Pe www.arthurmurray.ro poti aplica oricand pentru o lectie gratuita de dans!

Despre Arthur Murray

A doua cea mai veche franciza din Statele Unite, brandul Arthur Murray este renumit in intreaga lume si este cea mai extinsa retea de scoli de dans de societate, cu peste 280 de studiouri deschise in 24 de tari.

Primul studio Arthur Murray din Romania este deschis din aprilie 2014 la et. 2 al cladirii din str. Nicolae Caramfil nr. 87.

Istoria studiourilor de dans Arthur Murray a inceput in 1912, datorita lui Arthur Murray, un simbol American al succesului in antreprenoriat si al dansului de societate.

Coregrafii Arthur Murray International colaboreaza adesea cu echipele de filmare de la Hollywood si teatrele de pe Broadway, ajungand sa semneze coregrafii in pelicule referinta in lumea dansului precum “Dirty Dancing”, “Scent of a Woman”, “Beauty and the Beast”, “Dance with me”.