Trucuri de frumusete la inceput de toamna

Comunicat de presa

Pentru un ten hidratat si radios

Odata cu trecerea verii este posibil sa simti schimbari la nivelul pielii. Acest lucru se intampla in cazul multor persoane care au un ten mixt, cu tendinte de ingrasare vara si de deshidratare in sezonul rece. Pentru a-ti mentine pielea fresh si, in acelasi timp, hidratata, este de preferat sa incluzi in ritualul tau de ingrijire mai multa hidratare. Un produs optim pentru o piele catifelata si hidratata este serumul HAB5-Hydra de la Filorga, care datorita substantelor pe care le contine – pro-vitamina B5 si acid hialuronic – reface nivelul de hidratare si repara bariera de protectie a pielii, prevenind aparitia ridurilor cauzate de deshidratare.

Pentru o piele fina

Acum ca temperaturile incep sa se mai domolesc, nu mai exista o presiune atat de mare cand vine vorba de indepartarea parului nedorit de pe corp. Indepartarea parului cu lama sau cu ceara poate fi destul de stresant pentru multe dintre noi, mai ales cand nu avem mult timp la dispozitie. Daca vrei sa te bucuri de o piele catifelata, fara prea multe batai de cap, iti recomandam sa incerci epilarea cu laser. Tot ce trebuie sa faci este sa mergi la sedintele de epilare o data la 6-8 saptamani. Dupa o sedinta de epilare cu echipamentul Gentle Max Pro, vei observa o reducere a pilozitatii cu pana la 25%, urmand ca firele de par sa se rareasca din ce in ce mai mult dupa urmatoarele sedinte, iar pielea sa devina mai fina, fara iritatii.

Pentru o silueta de invidiat

Inceputul unui nou sezon este un bun moment pentru a incepe un plan de remodelare corporala, daca iti doresti sa faci o schimbare in acest sens. Combina alimentatia sanatoasa cu exercitiile fizice si daca nu obtii in scurt timp rezultatele mult dorite, poti opta si pentru tratamentele non-invazive de remodelare corporala. Procedura VelaShape combina tehnologii eficiente si sigure, care impreuna lucreaza la distrugerea stratului adipos si la imbunatatirea fermitatii pielii. Pentru eliminarea celulelor grase din anumite zone ale corpului se poate opta pentru un tratament de criolipoliza. Cooltech ingheata tesutul adipos la -8 grade Celsius, eliminand tesutul adipos in exces prin intermediul sistemului limfatic.