Caravana „Bucatar din placere” de la Lidl ajunge in Bucuresti, in cautarea retetei perfecte a distractiei in bucatarie

Caravana Lidl a ajuns in 8 orase din tara, unde a descoperit moduri inedite prin care bucataria poate fi imbinata cu distractia

Comunicat de presa

Sub sloganul “Facem spectacol in bucatarie”, caravana Lidl a ajuns in 8 orase din tara, unde a descoperit moduri inedite prin care bucataria poate fi imbinata cu distractia si a transformat gatitul, intr-un real spectacol, impreuna cu invitatii sai speciali.

Dupa editiile din Brasov, Sibiu, Constanta, Timisoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iasi si Mangalia, Caravana „Bucatar din Placere“ va face o ultima oprire in acest weekend, in Bucuresti. Evenimentul va avea loc intre 26-27 august, incepand cu ora 17:00, in Parcul Titan.

Pe parcursul celor doua zile de eveniment, caravana va organiza la scena deschisa demonstratii de gatit sustinute de catre Chef Florin Dumitrescu, Teodora Rogobete (Teo’s Kitchen) si Andrei Aradits, workshop-uri de fitness si alimentatie sanatoasa, momente de umor si jocuri interactive, karaoke, ateliere pentru copii, nenumarate concursuri si momente surpriza oferite de invitatii speciali ai caravanei. Spectatorii evenimentului vor avea oportunitatea de a castiga premii si vouchere de cumparaturi Lidl dar si de a participa la un concurs special sustinut de Freeway, Argus si Gelatelli, prin care pot castiga un circuit pentru doua persoane in Franta, Coasta de Azur-Valea Loarei si Paris, oferit prin Lidl Tour.

Pe langa multitudinea de surprize si premii pregatite de Lidl in fiecare moment, caravana „Bucatar din placere” va gazdui la finalul celor doua zile de eveniment si un concert surpriza, sustinut de Ami.