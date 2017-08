Studiu de piata national: Romanii prefera carnea de pui

In tara noastra, carnea de pui este unul dintre alimentele preferate de romani, care utilizeaza in mod frecvent acest tip de carne pentru prepararea meselor zilnice.

Meniul adaptat unui stil de viata sanatos cuprinde o gama diversificata de alimente, atent selectionate pentru a aduce aportul de nutrienti de care organismul are nevoie pentru o buna functionare si o dezvoltare armonioasa. Carnea de pui este unul dintre ingredientele esentiale, ca urmare a proprietatilor si a substantelor benefice organismului.

In tara noastra, carnea de pui este unul dintre alimentele preferate de romani, care utilizeaza in mod frecvent acest tip de carne pentru prepararea meselor zilnice. Conform unui studiu realizat de compania Transavia, cel mai mare producator local de carne de pui, acest tip de carne este prima alegere a consumatorilor din mediul urban din Romania, fiind utilizat saptamanal.

„Ne bucuram sa constatam ca romanii aleg carnea de pui pentru prepararea meselor, tinand cont de proprietatile nutritive si de beneficiile sale. Pentru a fi siguri de calitatea produselor alese, recomandam consumatorilor sa verifice intotdeauna eticheta si tara de provenienta pentru a urmari lantul de productie. Produsele din carne de pui romanesti isi pastreaza mult mai bine proprietatile nutritive, fata de cele importate, ca urmare a traseului de distributie mult mai scurt pana la rafturile magazinelor. Trasabilitatea este extrem de importanta, iar pentru produsele noastre garantam siguranta alimentara, intrucat producem la cele mai inalte standarde impuse la nivel international. Totodata, suntem printre putinii producatori romani care au un sistem de business integrat vertical. in cazul companiei noastre, controlam tot lantul de productie, de la producerea cerealelor in sistem propriu, pana la abatorizare si transport in marile lanturi de magazine. Practic in fiecare moment putem verifica provenienta puiului si lotul din care face parte.”, declara Ioan Popa, Presedintele Grupului Transavia.

Potrivit cercetarii efectuate, romanii considera ca, in comparatie cu alte tipuri de carne, cea de pui este mai sanatoasa, deoarece prezinta un aport caloric scazut si este saraca in grasimi, asa cum declara 57% dintre respondenti. De asemenea, 29% dintre consumatori o considera potrivita in timpul dietelor, iar un alt motiv pentru care romanii includ carnea de pui in alimentatia lor este faptul ca ea reprezinta o sursa de proteine (27%).

94% din consumatori prefera carnea de pui refrigerata, proaspata, aceasta pastrand cel mai mult gustul si proprietatile nutritive. Dintre tipurile de produse, cea mai frecventa alegere este pieptul de pui (82%), recunoscut pentru continutul scazut de grasimi si pentru usurinta cu care poate fi gatit, dar si pulpele superioare de pui (77%) si pulpele inferioare de pui ( 72%).

Studiul Transavia releva, totodata, ca cea mai gatita reteta cu carne de pui este pieptul de pui la gratar, un preparat gustos, simplu de realizat si sanatos, care pastreaza substantele hranitoare. Fiind un ingredient simplu de pregatit, romanii au precizat ca gatesc acest tip de carne intr-o multime de moduri, in topul celor mai preferate retete fiind frigaruile de pui, pulpele de pui la cuptor, supa de pui cu taitei, supa de pui cu galuste, dar si puiul cu orez.

Studiul demonstreaza ca Fragedo este cel mai consumat brand de carne de pui, peste 33% dintre respondenti sustinand ca l-au consumat in ultimele sase luni. Fragedo ofera consumatorilor garantia si siguranta calitatii pentru carnea de pui 100% naturala, produsa intr-un sistem integrat. Brandul aduce pe piata sortimente diversificate de produse din carne de pui, adaptate cerintelor si nevoilor consumatorilor, de la o gama de produse refrigerate, portionate in cantitati adaptate pentru mesele familiilor, la gama adresata specialistilor din mediul HORECA si sortimentele de carne de pui marinate si condimentate.

Cercetarea de piata Transavia a fost efectuata la nivel national, pe un esantion de 520 de persoane din mediul urban, barbati si femei, cu varste peste 18 ani, care obisnuiesc sa gateasca cel putin o data pe saptamana.

Cercetarea de piata Transavia a fost efectuata la nivel national, pe un esantion de 520 de persoane din mediul urban, barbati si femei, cu varste peste 18 ani, care obisnuiesc sa gateasca cel putin o data pe saptamana.