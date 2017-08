Jubile Concept, o noua locatie cu piscina si gradina pentru evenimente private

Comunicat de presa

Jubile, Furnizor al Casei Regale a Romaniei, inaugureaza o noua locatie in zona de nord a Bucurestiului, Jubile Concept: Events - Art - Party, care cuprinde 5 saloane cu un design interior elegant, in stilul Art Deco, dar si cu o gradina si piscina, ideale pentru petrecerile in aer liber.

Designul Jubile Concept se incadreaza in stilul Art Deco, inspirat si din tehnologia actuala, cu linii netede, forme geometrice, aerodinamice si culori stralucitoare. Noutatea saloanelor consta in faptul ca acestea au pereti mobili, astfel incât sa poata acomoda 1.000 de persoane intr-o singura sala grandioasa.

”Aducem pe piata un nou concept de locatie pentru evenimente private, care sa fie versatil si usor de adaptat pentru diferite tipuri de ocazii: petreceri in aer liber, expozitii de arta, teatru, gale, lansari de produs, conferinte, conventii, simpozioane, cocktail party-uri, dar si cele sociale precum cununii in aer liber, aniversari, nunti,etc. Partea fascinanta a Jubile Concept consta in gradina spatioasa care este intr-un perfect echilibru cu piscina si care creeaza zona ideala pentru petrecerile in aer liber”, a declarat George Ciausu, manager Jubile Concept.

Deschiderea noii locatii a fost marcata de un eveniment special si emotionant, ceremonia de cununie a actorului Dan Badea, care a ales Jubile Concept pentru oficializarea iubrii sale cu Madalina Draghia. Petrecerea a avut loc in gradina special amenajata, in jurul piscinei, alaturi de familie si prieteni buni.

Pentru cei care cauta un loc aparte pentru petrecerea aniversara, pentru garden party-uri sau pentru cununii in aer liber, Jubile Concept va pune la dispozitie o gradina si o piscina spectaculoase, dar si cele mai interesante servicii pentru petreceri de neegalat. Echipa de profesionisti Jubile va ofera consultanta in organizarea petrecerii la cele mai inalte standarde cu meniuri personalizate, pachete optionale in functie de preferinte si tematica evenimentului, piscina, gradina amenajata si multe altele.

www.nou.jubile.ro