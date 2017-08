Energia de la UNTOLD, transformata de ENGIE intr-o sansa la viata pentru copiii bolnavi de cancer

Comunicat de presa



ENGIE Romania, partener oficial UNTOLD 2017, a oferit sansa participantilor la cel mai mare festival de muzica din Romania sa daruiasca energia lor acelora care au cu adevarat nevoie de ea, printr-o initiativa de responsabilitate sociala care a raspuns unui dublu obiectiv: acela de a incuraja miscarea in randul participantilor la festival si de a contribui la imbunatatirea conditiilor de spitalizare si tratament ale copiilor bolnavi de cancer.

In acest scop, ENGIE si UNTOLD au dezvoltat in aplicatia mobila dedicata festivalului functia Energy Counter, prin activarea careia au fost contorizati pasii facuti precum si distanta medie parcursa zilnic de catre utilizatorii activi ai acesteia. La finalul celor patru zile de festival, Energy Counter by ENGIE a inregistrat aproximativ 45.000 de km parcursi de cei 3.400 de utilizatori activi ai functiei. Altfel spus, acestia au parcurs pe jos distanta dintre Cluj-Napoca si Bucuresti de 100 de ori.

ENGIE a donat 30 de lei pentru fiecare km inregistrat in aplicatie si astfel energia participantilor a fost transformata intr-o donatie de 300.000 de euro catre Asociatia Daruieste Viata in vederea finantarii constructiei clinicii de oncologie pediatrica din cadrul Spitalului de Copii Marie S. Curie din Bucuresti. Sectia va avea o capacitate de 80 de locuri si va beneficia de un compartiment de radioterapie, patru camere sterile, un cinematograf, spatii de recreere, de joaca si educationale.

Ne-am dorit ca pe langa statutul de partener al festivalului sa ne asociem si unei cauze de responsabilitate sociala, alaturi de partenerul nostru traditional, Daruieste Viata, si de organizatorii festivalului, dandu-le astfel participantilor ocazia sa transforme energia si magia celor 4 zile intr-o sansa la viata pentru copiii care se lupta cu boli grele, adesea necrutatoare. Asa a luat nastere ideea aplicatiei Energy Counter care a permis contorizarea pasilor si a distantei participantilor la festival atunci cand merg sau danseaza, fiecare utilizator putand transforma energia sa intr-o fapta buna, a declarat Eric Stab, Presedinte Director General ENGIE Romania.

„Statisticile arata ca in Romania, 1 din 2 copii bolnavi de cancer moare. In Europa, 80% traiesc. Cu sprijinul donatorilor si finantatorilor nostri am investit in proiecte de modernizare a sectiilor de oncologie, in spitale din Bucuresti, Brasov si Timisoara, pentru a oferi copiilor diagnosticati cu cancer cele mai bune conditii de tratament. In Bucuresti nu exista in momentul de fata un centru de tratare a copilului bolnav de cancer care sa beneficieze de toate serviciile necesare tratamentului: terapie intensiva, chirurgie, radioterapie si chimioterapie, drept pentru care Asociatia Daruieste Viata si-a asumat realizarea celui mai ambitios proiect de responsabilitate sociala – construirea de la zero a primei clinici integrate de oncologie si radioterapie pediatrica. Este o provocare imensa pentru noi si suntem onorati sa beneficiem de increderea si sprijinul unui partener puternic, de traditie - ENGIE Romania." - a declarat Carmen Uscatu, presedintele Asociatiei Daruieste Viata.