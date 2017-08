Piele stralucitoare si par hidratat cu gama Virgin Coconut Oil de la Dr. Organic

Totusi, impreuna cu temperaturile ridicate si vantul, acestea pot cauza mici neplaceri, precum uscarea pielii si parului. De aceea, hidratarea constanta este o parte importanta a ritualului zilnic de ingrijire.

Foarte hranitor si bogat in fibre, vitamine si minerale, uleiul de cocos este clasificat ca un „aliment functional", deoarece ofera multe beneficii pentru sanatate, dincolo de continutul sau nutritional. Acesta este util in preventia aparitiei ridurilor si ajuta la restabilirea hidratarii, fermitatii si tonusului pielii. De asemenea, uleiul de cocos actioneaza ca un balsam asupra firelor de par, hranindu-le in profunzime si stimulandu-le cresterea.

Inspirat de acest ingredient uimitor, Dr. Organic a formulat gama Virgin Coconut Oil, ce contine produse imbogatite cu un cocktail tropical de uleiuri organice, trigliceride si extracte de fructe, ce incanta simturile si rasfata pielea si parul. Avand un parfum exotic minunat si o formula usoara care se absoarbe rapid, aceasa gama este ideala pentru a oferi hidratare si catifelare corpului pe toata perioada verii.

Gama Virgin Coconut Oil contine urmatoarele produse:

• Balsam de buze - pe baza de ulei de cocos si unt de shea, ulei de jojoba, ceara de albine si vitamina E, acesta hidrateaza si protejeaza buzele uscate.

• Deodorant - extrem de delicat, dar foarte eficient, avand o formula lichida bogata, ce ofera ingrijire si prospetime pielii sensibile.

• Crema pentru maini si unghii – avand o formula cu absorbtie rapida, aceasta restabileste frumusetea mainilor si unghiilor.

• Soufflé pentru corp – o crema cu o aroma exotica si o formula foarte delicata ce hraneste pielea si o lasa catifelata.

• Ulei de corp – potrivit pentru ingrijirea intregului corp (piele, par si unghii), acesta hidrateaza in profunzime tesuturile, fiind ideal pentru utilizarea zilnica.

Dr. Organic transpune cu succes beneficiile plantelor in produsele sale, creand formule organice, fara compusi chimici daunatori (precum parabeni, SLS, ftalati, Polyethylene Glycol etc.), prietenoase cu pielea si mediul inconjurator. Acestea sunt disponibile in farmaciile Sensiblu.

Pentru mai multe intrebari si informatii despre Dr. Organic, acceseaza: https://www.facebook.com/DrOrganicRomania/