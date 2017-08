LETSWOW - Lidl si Heidi Klum colaboreaza in premiera mondiala

Pe 7 septembrie, Heidi Klum si Lidl dezvaluie, la New York, secretul din jurul campaniei #LETSWOW, inceputa in luna august si desfasurata simultan in 28 de tari.

Comunicat de presa

„Heidi & The City” este tema primei colectii comune Heidi Klum si Lidl. Colectia va fi prezentata publicului pe 7 septembrie 2017, in premiera mondiala, in timpul New York Fashion Week. Atat pentru Heidi Klum, cat si pentru Lidl, este un debut la un eveniment de moda de talie internationala. Pe 18 septembrie 2017 se va da startul vanzarilor pentru colectia „Esmara by Heidi Klum” la nivel international.

#LETSWOW New York

Pe 7 septembrie, Heidi Klum si Lidl dezvaluie, la New York, secretul din jurul campaniei #LETSWOW, inceputa in luna august si desfasurata simultan in 28 de tari.

„Lidl, pana acum, nu a avut nicio legatura cu moda. Avand-o pe Heidi Klum alaturi de noi ca sursa de inspiratie creativa, dar si ca designer de succes, ne-am propus sa schimbam acest lucru. #LETSWOW ne surprinde si aduce distractie in moda – asa cum ne dorim sa faca si Lidl in lumea modei.”, a declarat Marco Giudici, Director National de Achizitii si Marketing Lidl Romania.

Metropola, in care se nasc si se dezvolta trendurile, este mai mult decat un simplu loc de prezentare a colectiei „Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City”. Sursa de inspiratie pentru Heidi - un simbol al modei, a fost chiar New York, orasul ei preferat.



O colectie versatila asemeni lui Heidi Klum

Rezultatul este unul spectaculos. Salbatica, asemeni orasului New York, si colorata precum Heidi Klum, aceasta colectie ofera un aspect urban cu efect wow: sacouri Leo si topuri delicate, jachete Bomber si Super Skinny Jeans, dantele rafinate si jachete din piele in stil rock, nuante de albastru stralucitor sau cognac cald. Fiecare piesa vestimentara ne convinge prin calitatea foarte buna la un pret specific magazinelor Lidl, incepand de la 34.99 de lei, pana la 139 de lei. Exceptie va face jacheta din piele naturala, al carei pret va fi de aproximativ 290 de lei.

„Am vrut sa creez o colectie care sa aiba efect wow, sa fie usor de combinat si care sa ajute orice femeie sa arate foarte bine – toate acestea la un pret imbatabil!”, a declarat Heidi Klum.

18 septembrie, data de la care colectia va fi disponibila in magazine

Vanzarile incep pe data de 18 septembrie in toate magazinele Lidl din Romania. Pe langa articolele vestimentare, disponibile in marimile 34-44, colectia cuprinde accesorii si incaltaminte, cu marimi cuprinse intre 37 si 41. Pe plan international, aceasta va fi lansata in 28 tari, in peste 10.000 filiale Lidl.

Pe www.lidl.ro/fashionweek veti putea lua parte la numaratoarea inversa pana la dezvaluirea intregii colectii din luna septembrie.