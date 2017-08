Accesorii pentru toate tipurile de vacante

Comunicat de presa

Soarele straluceste, parintii au doar cateva zile libere, iar vacanta de vara este cel mai fierbinte subiect de discutie. Este timpul perfect pentru o scurta vacanta. Mercedes-Benz Accessories ofera o serie de produse de inalta calitate, pentru a-ti face vacanta si mai placuta.

Orice vacanta incepe cu impachetarea bagajului. Weekender Classic, geanta de voiaj din colectia de accesorii Mercedes-Benz, este produsul perfect pentru a-ti incepe vacanta cu stil. Geanta Weekender are culorea maro si cuprinde un mix elegant de piele de vaca, bumbac si vascoza. Designul gentii Weekender este inspirat de tapiteriile scaunelor Mercedes-Benz Clasa S din anii '80. Pe langa compartimentul principal, geanta (cu dimensiuni de aproximativ 50 x 28 x 28 cm) este prevazuta cu un buzunar suplimentar, cu fermoar, ideal pentru depozitarea obiectelor mai mici. Aceasta are doua manere pentru transport, precum si o curea de umar detasabila, asigurand un confort sporit la purtare.

Pentru cei care prefera un bagaj mai robust, bagajul de mana Upright 55 X’Blade reprezinta optiunea perfecta. Designul negru si steaua 3-D Mercedes-Benz fac ca aceasta valiza, fabricata de Samsonite pentru Mercedes-Benz, sa fie partenerul ideal pentru calatoriile scurte. Trolerul include un compartiment principal dotat cu curele transversale, un compartiment separat cu barete transversale, un mic compartiment impermeabil si doua compartimente exterioare prevazute cu fermoar. Interiorul spatios si functional are un volum de 44 de litri. in plus, valiza include cate o punga speciala pentru imbracaminte, pantofi, respectiv rufe murdare. Upright 55 X'Blade cantareste doar 2,5 kg, are doua roti stabile si o dimensiune de aproximativ 40 x 55 x 20 cm.

Oricarei persoane care calatoreste des ii este cunoscut mesajul care anunta bateria scazuta a smartphone-ului sau tabletei. Cele doua noi incarcatoare portabile Powerbank de la Mercedes-Benz Accessories si partenerul CG Mobile permit incarcarea telefonului indiferent de distanta fata de cea mai apropiata priza. Aceste incarcatoare de inalta calitate, care incorporeaza un acumulator reincarcabil de tip litiu-polimer, sunt disponibile in doua dimensiuni si capacitati de incarcare (5.000 si 10.000 miliamperi ora (mah)). Caracteristicile comune ale celor doua baterii portabile sunt cele patru led-uri indicatoare si portul USB de mare viteza. Este inclus si un cablu de incarcare USB. Steaua metalica Mercedes-Benz de pe partea frontala a incarcatoarelor de culoare neagra evidentiaza designul de calitate superioara. O alta noutate a gamei este un cablu 2 in 1pentru incarcarea si sincronizarea cu terminalele iPhone®, iPad® si iPod®. Cablul compact este prevazut cu conectori micro USB si de tip Lightning.

Noile huse pentru smartphone-uri de la Mercedes-Benz Accessories si partenerul CG Mobile sunt confectionate din materiale rafinate precum piele, aluminiu si fibra de carbon, asortandu-se perfect cu cele mai noi limuzine si masini sport Mercedes-Benz.

Claritate si protectie solara de exceptie

Ochelarii de soare clasici Pilot pentru femei conving prin finisajul de inalta calitate si sunt potriviti pentru femei, atat din prisma formei, cat si prin dimensiune. Designul deosebit este accentuat de culorile negru si auriu si steaua Mercedes-Benz pe bratul stang. Suporturile reglabile pentru nas asigura o senzatie confortabila la purtare. Lentilele de inalta calitate de la Carl Zeiss Vision au un gradient maro si asigura protectie 100% impotriva razelor UVA si UVB.

Exista, de asemenea, un model de ochelari de soare adecvat pentru barbati: ochelarii de soare Business, de asemenea de calitate superioara, au o rama metalica neagra model aviator, iar bratele ramelor sunt realizate din poliamida. Lentilele gri din policarbonat au o protectie 100% UVA/UVB-400. Acesti ochelari, fabricati de Rodenstock pentru Mercedes-Benz, vin alaturi de propria carcasa si o panza speciala pentru curatare.