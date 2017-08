La Veranda Mall distractia continua pana la finalul verii

Comunicat de presa

Pana la finalul lunii august, toata lumea este asteptata sa se bucure de ultimele doua saptamani de vara in cadrul evenimentelor tematice organizate de centrul comercial, cu care bucurestenii s-au obisnuit deja.

Iata la ce activitati vor putea lua parte in perioada urmatoare vizitatorii Veranda Mall:

Spectacol de Capoeira

Vinerea aceasta, Veranda Mall aduce bucurestenilor oportunitatea de a participa la un spectacol inedit, unde cei mai talentati artisti vor prezenta participantilor stilul de dans Capoeira, specific din Brazilia, ce face parte din categoria artelor martiale. Evenimentul va incepe de la ora 18:30, la locul de joaca din interiorul Veranda Mall, intrarea Amfiteatru.

Clubul de vara pentru gameri si cinefili

Vara aceasta, in fiecare marti, amfiteatrul Veranda Mall a devenit un adevarat cinema in aer liber, unde atat cei mici, cat si cei mari au putut urmari unele dintre cele mai cunoscute productii cinematografice.

Saptamana viitoate, pe 22 august, de la ora 10:00, prichindeii sunt asteptati la o comedie pe cinste, animatia “Zootopia”, care va aduce totodata o multime de invataturi pentru cei mici. in aceeasi zi, dar de la ora 20:00 , sesiunea va continua cu filmul american de actiune si aventura “XXX: Return of Xander Cage”. Cu Vin Diesel in rolul principal, aflat intr-o cursa pe viata si pe moarte, pelicula ii va tine cu sufletul la gura pe toti cei prezenti.

In plus, pe 22 august, Veranda Mall ii asteapta si pe iubitorii jocurilor video sa participe in continuare alaturi de prietenii lor la campionatele de Need for Speed si FIFA.

Summer Park

La Summer Park, o zi intreaga este dedicata jocurilor copilariei, precum aruncatul potcoavei, darts pe asfalt si cursele in sacul de cartofi. Copii sunt asteptati sa se joace si sa castige premii atractive la competitiile organizate in zilele de miercuri pe esplanda centrului comercial.

Summer Park va continua la Veranda Mall si dupa sezonul estival, urmand ca in perioada rece jocurile sa se desfasoare in interiorul centrului comercial.

Atelierele Descopera Lumea

Cat de distractiv este sa descoperi lumea au aflat cei mici in aceasta vara, la Veranda Mall, in cadrul unor ateliere creative si interactive. Pana la finalul lunii august, cei mai curiosi copiii vor avea ocazia sa descopere si alte culturi si traditii din cele mai indepartate tari ale lumii. Astfel, joia aceasta copiii vor face o vizita pana in misterioasa Indie, invatand despre cultura si obiceiurile acestei tari.

Saptamana viitoare, pe 24 august, cei mici sunt invitati sa afle o multime de lucruri interesante despre poporul american, in cadrul atelierului dedicat. Participarea este gratuita, iar inscrierile se realizeaza pe pagina de Facebook Veranda Mall, in limita locurilor disponibile.

Pentru informatii suplimentare puteti accesa pagina de web verandamall.ro sau pagina officiala de Facebook Veranda Mall.