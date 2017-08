Flori pentru Mariile din viata ta!

Data de 15 august este marcata de celebrarea Sfintei Maria, cea mai importanta sarbatoare a verii. Derivatele numelui „Maria” sunt printre cele mai raspandite nume din Romania, in special in randul femeilor. Aproximativ 2 000 000 de persoane isi sarbatoresc onomastica la aceasta data.

Pentru a uimi si a aduce bucurie celor ce poarta numele Maria, Floria a creat o colectie dedicata acestei zile. Colectia cuprinde buchete si aranjamente diafane, in culori solare precum galben, oranj, roz sau rosu, create cu un design delicat, dar in acelasi timp plin de exuberanta si bucurie.

Trandafirii, atractia centrala a colectiei

Vedeta colectiei speciale pentru Sfanta Maria de pe Floria.ro este si in acest an trandafirul. In nuante vii de rosu, roz, portocaliu si galben, trandafirii transmit afectiune si apreciere, indreptata spre cei carora le sunt destinati. Desi in general au o tenta clasica, modul in care sunt asezonati in cadrul colectiei inspira multa energie, vitalitate si nonconformism. Culorile inchise, rosu si grena, denota eleganta si tandrete, in timp ce variatiunile de roz si portocaliu duc cu gandul la tinerete si la distractie.

Culori vibrante care transmit emotii puternice

Design-ul predominant al colectiei combina trandafirii cu flori in nuante apropiate, precum crinii sau orhideele, pentru a se mentine armonia coloristica. Paleta de culori a colectiei este variata, aceasta continand si asocieri contrastante de grena cu alb sau portocaliu cu verde. O parte dintre buchete sunt completate de plante cu inflorescenta verde, pentru a se respecta culoarea specifica acestui an, greenery. De asemenea, minirosele in nuante pastelate roz si galben intregesc perfect aranjamentele.

Buchetele si aranjamentele din aceasta colectie sunt confectionate astfel incat sa reprezinte un gest plin de admiratie si bun gust, indiferent de varsta sau de tipul de relatie cu sarbatoritii zilei. Intreaga selectie pentru Sfanta Maria din colectia Floria.ro este disponibila pe https://floria.ro/flori-sfanta-maria/ si poate fi livrata in toata tara, in doua ore de la finalizarea comenzii.