Studiul National al Meselor in Familie

Comunicat de presa

Masa in familie contribuie la consolidarea familiei, oferind un mediu in care membrii se simt protejati si mult mai deschisi spre comunicare. Conform unui studiu desfasurat la nivel national de brandul Delikat, romanii servesc masa in familie mai rar decat si-ar dori, cel mai des in weekend, desi sunt constienti de bene ciile pe care le aduce, considerand-o un aspect esential in viata lor.

De aceea, brandul creeaza o platforma de comunicare prin care isi propune sa sustina mesele in familie si importanta lor pentru echilibrul familial, dar si sa organizeze actiuni prin care tot mai multi romani sa e incurajati sa se reuneasca la masa cu familia lor.

Constientizarea importantei meselor in familie, la nivelul intregii comunitati este foarte importanta, psihologul Stefania Dumitrescu intarind de asemenea, necesitatea de a ne reuni cat mai des cu familia la masa:

"Hrana cea mai importanta pe care ne-o oferim prin luatul mesei in familie consta in consolidarea sentimentului de impreuna, (re)con rmarea sentimentului de apartenenta si nu in ultimul rand, stabilizarea unei identitati familiale care ne este punct de sprijin in construirea mai departe, a unei noi matrici familiale. Pe de o parte, masa in familie este un obicei care dezvolta o obisnuinta de care, de cele mai multe ori, odata ajunsi la adolescenta si mai apoi in primii ani de tinerete, simtim nevoia sa ne indepartam – ca reactie reasca de autonomizare. Pe de alta parte insa, la interiorul ecarei familii, masa in familie reprezinta un ritual. Pregatirea mancarii, asezatul mesei, pozitionarea la masa a membrilor, discutiile (uneori cu teme repetitive), intampinatul celor ce vin si luatul la revedere din nalul intalnirii, toate aceste aspecte ritualice ce apartin in mod particularizat ecarei familii, fac parte din ceea ce inseamna masa in familie. Prin urmare, masa in familie nu este doar despre mancare, ci mai ales despre hrana afectiva si mentala pe care o furnizeaza prin setul de ritualuri transmise din generatie in generatie, contribuind astfel la intregirea unei identitatii familiale cu implicatii directe in construirea identitatii personale.", a completat Stefania Dumitrescu, Psiholog, Psihanalist, Membru asociat Societatea Romana de Psihanaliza (SRP), Presedinte Asociatia Romana de Psihanaliza de Cuplu si Familie (ARPCF).