Jubile Catering: vara asta se poarta petrecerile in gradina cu aer exotic si meniuri personalizate

Jubile Catering recomanda pentru acest sezon petrecerile in gradina cu aer exotic, un decor pe care il puteti obtine usor cu ajutorul plantelor si a fructelor exotice

Comunicat de presa

Jubile Catering recomanda pentru acest sezon petrecerile in gradina cu aer exotic, un decor pe care il puteti obtine usor cu ajutorul plantelor si a fructelor exotice, pe care sa le folositi ca ornamente sau la crearea unui platou excentric. Iar ca petrecerea sa fie una memorabia, ofera-le invitatiilor elemente noi si in meniu. Asadar, nu trebuie sa va lipseasca punctele de atractie dulci: Ice Cream Bike si Candy Bike, Burger Bar-ul pentru pofticiosi sau Lemonade Bar-ul pentru a va racori cu bautura preferata a verii.

Bicicletele multifunctionale: Ice Cream Bike si Candy Bike sunt mixul ideal pentru a va indulcii invitatii cu un desert spectaculos. Conceptul de Ice Cream Bike integreaza design-ul elegant al bicicletei cu bucuria unui bar de inghetata. Aromata s i atent preparata, inghetata este realizata artizanal si poate fi personalizata dintr-o multitudine de ingrediente: jeleuri, t bomboane M&M, Marshmallow, topping de ciocolata sau diferite tipua ri de fructe.

Candy Bike-ul ii cucereste atât pe cei mici cat si pe cei mari cu deserturi realizate artizanal, in laboratorul propriu, fiind o adevarata incantare vizuala si gustativa.

La o petrecere in gradina nu lipsesc nici momentele de live cooking, fie ca este vorba de desert sau barbeque. Dessert live cooking station creeaza un adevarat “spectacol”, cu deserturi interesante, preparate chiar in fata invitatiilor: Banane flambate (Bananas Foster), Cherry Jubilee, Crep Suzette, Peach Melba sau Melon Glace. Cel mai delicios barbeque live vine in fata invitatilor prezentat intr-un show live, interactiv, cu o abundenta de arome si diferite tipuri de carne.

Burger Bar-ul este in topul preferintelor si castiga podiumul pentru mai apreciat preparat, fie ca este de vita, pui sau peste. in chifla pufoasa si rumena, dar si in combinatii ingenioase de ingrediente si sosuri, acestia vor face cu siguranta deliciul invitatilor.

Iar pentru cei care au un stil de viata sanatos, Jubile Catering propune o alternativa nutritiva, practica si atractiva - Salad Bar-ul, cu variate de ingrediente proaspete: legume, seminte, samburi, muguri, germeni, precum si plante aromatice, proaspete.