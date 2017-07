Comunicat de presa

5 zile de festival, 1 #ElectricKingdom, 170.000 de participanti, aproape o treime dintre ei clienti ai Lidl #RoyalMarket, 15.000 de curajosi care s-au bucurat de privelistea panoramica asupra festivalului din Lidl #RoyalWheel si peste 45.000 de oameni care si-au pregatit singuri gratarul in prima zona de acest gen amenajata vreodata la Electric Castle, #RoyalGrill, sau au mancat la #RoyalFoodCourt. Asa arata in cifre Electric Castle 2017, prima editie in care Lidl Romania a fost partenerul strategic al festivalului. Dincolo de cifre, insa, experientele sunt cele care merita povestite, iar experienta a fost una „electrica” atat pentru participantii la festival, cat si pentru retailer.

Electric Kingdom: 5 locuri de neratat pentru participantii la festival

Pe domeniul Castelului Bánffy, acolo unde se aduna an de an pasionatii de muzica, intreaga atmosfera a fost una „regala”, in ton cu peisajul si arhitectura de poveste. Construit in premiera la Electric Castle, #RoyalMarket a fost un magazin in toata regula, menit sa le aduca participantilor confortul cumparaturilor de acasa in cadrul unui festival, unde, de obicei, optiunile de cumparaturi sunt limitate. Pe rafturi s-au regasit produsele cu care clientii Lidl sunt deja obisnuiti: produse ready to eat, bauturi racoritoare, legume si fructe, carne proaspata si produse de brutarie si patiserie, dar si colectia de articole vestimentare si accesorii create special pentru festival.

In plus, pentru ca traditia anunta si in acest an ploaie, participantii si-au putut cumpara atat cizme de cauciuc, cat si pelerine de ploaie. Pentru ca la festival nu este ca acasa, Lidl #RoyalMarket a fost deschis zilnic intre 8:00 dimineata si 4:00 a doua zi, iar pentru aceasta, Lidl a adus din toata tara aproape 100 de angajati care au lucrat in 3 ture.

Cele mai apreciate produse au fost cele din Brutaria Lidl, motiv pentru care cuptoarele au mers la foc continuu. Produsele de brutarie si patiserie au fost urmate in topul preferintelor clientilor de dulciuri si de produsele din oferta de accesorii destinate festivalului. De succes s-au bucurat si produsele refrigerate, pe care clientii le-au putut pregati singuri la #RoyalGrill, de asemenea o premiera. Astfel, de-a lungul celor 5 zile de festival, peste 25.000 de persoane au utilizat gratarele din aceasta zona. Iar cei care au dorit sa se energizeze, in Royal Garden au putut alege intre fresh-uri de legume si fructe, limonada cu menta sau salata de fructe.