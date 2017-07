Comunicat de presa

Incepand de luna aceasta, in laboratorul de tehnica dentara LLLDental se gaseste scannerul Medit Identica Hybrid. Cu ajutorul acestui scanner se fac cam 3000 de poze pe secunda, poze stocate intr-un soft ce reproduce apoi forma dintilor si a maxilarelor cu precizie maxima.

Avantaje pentru pacient

- Reducerea timpului de scanare cu pana la 74% comparativ cu metodele clasice

- Mai multa acuratete, mai multe detalii

- Rapiditate: timp redus de lucru si confort maxim pentru pacient

- Reducerea numarului de vizite la medic

- Veri carea si controlul imediat al slefuirii;

- Reducerea la minim a indepartarii tesuturilor dentare in timpul unei slefuiri

Cu ajutorul scanerului realizam lucrari din Brux-zir Zirconia, un materiale foarte dur, superior altor materiale.

Zirconia monolitica: de ce si cand?

Alegerea celui mai puternic material care intruneste necesitatea estetica minima a pacientului dobandeste pur i simplu sens. Cunoscand adaptarea excelenta, performanta versatila i popularitatea raspandita a ceramicilor de generatie mai noua, precum disilicatul de litiu, cand este cea mai oportuna utilizarea zirconiei monolitice? Coroanele posterioare din zirconia monolitica (fara portelan stratificat) au potentialul de a dura mai mult decat alte restaurari stratificate, precum cele metalo-ceramice (porcelain-fused-to-metal, PFM) sau ceramica stratificata pe zirconiu, intrucat nu exista portelan de fatetare care sa se delamineze, sa se ciobeasca sau sa se fractureze.

Indicatiile brux-zir-ului

BruxZir Zirconia solida este indicata pentru coroane (atat in zona posterioara, cat si in zona frontala), punti, coroane pe implanturi, incrustatiile (inlay-uri si onlayuri). Este o alternativa estetica la restaurarile metalo-ceramice. Durabilitatea unei restaurari BruxZir este ideala pentru bruxomanii care si-au distrus dintii naturali sau restaurarile metaloceramice. BruxZir Zirconia solida este, de asemenea, ideala atunci cand pacientul nu are spatiu de pregatire pentru o coroana clasica.

Avantajele zirconiei

Intrucat coroanele de zirconia monolitica sunt frezate i nu este nevoie de portelan de fatetare, timpul etapei de laborator este mult mai redus decat in cazul metodelor clasice. Timpul de asteptare al pacientului pana la lucrarea finala este mult mai mic deoarece necesita mai putine probe. De asemenea, pacientul beneficiaza de mai multa acuratete, rezistenta si estetica a coroanelor. Laboratorul concepe digital, frezeaza i arde restaurarea in cuptor timp de cateva ore, ceea ce grabeste livrarea sa catre cabinetul dentar.

Beneficiile oferite de lucrarile de Brux-Zir:

- sunt mai estetice decat metalul

- prezinta o rezistenta la fracturare mai mare decat alte materiale fizionomice

- presupun o preparare dentara conservatoare minima

- se pot fixa prin adeziune sau cimentare

- necesita un timp redus de lucru in laborator.

Mai multe detalii pe www.llldental.ro !