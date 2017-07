Relaxeaza-ti simturile cu noile sortimente Activia de baut Acai-Fructul Pasiunii si Activia de baut Lamaie-Rodie

Comunicat de presa

Activia de baut Acai-Fructul Pasiunii si Activia de baut Lamaie-Rodie sunt cele doua noi sortimente cu care Activia te invita sa iti relaxezi simturile vara aceasta si sa castigi premii si experiente de neuitat, precum un sejur la Blue Lagoon, in Islanda. Combinand acelasi iaurt fin Activia cu Bifidus Actiregularis cu arome inedite de fructe, acestea sunt o alternativa de gustare hranitoare si revigoranta in zilele de vara, ce ajuta la mentinerea sanatatii digestive pe termen lung.*

De ce este recomandat vara iaurtul de baut?

,,Vara corpul nostru are nevoie de si mai multa atentie. De cele mai multe ori este perioada in care ne schimbam alimentatia, orele de masa, facem mai putin sport, calatorim sau poate nu ne hidratam suficient. Solutia sunt gustarile hranitoare si racoritoare pentru vara, cum este iaurtul de baut. Un iaurt de baut cu fructe ne ajuta sa mentinem constant nivelul de energie de peste zi, sa pastram un ritm sanatos al tranzitului digestiv, sa ne hidratam si sa ne mentinem dieta. Iaurtul contine minerale, glucide specifice sub forma de lactoza, grasimi si proteine in cantitati echilibrate, fiind unul dintre cele mai vechi si benefice alimente.” declara Cori Gramescu, coach de lifestyle si nutritie.

Fie ca il alegi la micul dejun, ca gustare la birou, pe plaja sau ca un rasfat racoritor, iaurtul de baut Activia poate fi usor integrat in orice dieta, fiind o sursa importanta de calciu si proteine.

Relaxeaza-ti simturile si castiga cu Activia

Lansarea noilor sortimente face parte din campania „Relaxeaza-ti simturile si castiga cu Activia”, ce se deruleaza in perioada 5 iunie – 27 august 2017. Incearca orice iaurt Activia de baut, intra pe www.activia.ro si inscrie codul bonului fiscal care face dovada achizitionarii a cel putin unui produs Activia de baut. Poti castiga in fiecare zi o apa termala mineralizata, saptamanal, o bratara smart sau marele premiu, un sejur relaxant pentru doua persoane la Blue Lagoon, Islanda.

Inchide ochii, detaseaza-te de rutina zilnica si incearca si tu noile sortimente Activia de baut.

*Activia contine calciu care contribuie la functionarea normala a enzimelor digestive.