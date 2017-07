Noua colectie Lenor inspirata din natura, prezentata in avanpremiera la Feeric Fashion Show

Lenor a lansat recent o colectie de parfumuri inspirate din natura in cadrul Feeric Fashion Week.

Comunicat de presa

Cele trei noi arome - Deep Sea Minerals, Silk Tree Blossom si Shea Butter, au fost prezentate pe podium de ambasadorul Lenor, Adela Popescu. Lansarea noilor variante Lenor a fost insotita si de lansarea unei colectii de rochii de designer ce recreaza atributele noilor parfumuri. Prin texturi vaporoase, croieli lejere si imprimeuri organice, colectia Inspired by Nature surprinde nevoia noastra de a gasi momente de relaxare in contextul agitatiei de zi cu zi si transmite o stare de calm, revigorare, rasfat.

DE CE INSPIRED BY NATURE? RELAXEAZA-TE sI LASA-TE INSPIRATA DE NATURA

Epuizati de stilul nostru de viata, mai mult de 3 din 4 (76%) dintre noi visam sa petrecem mai mult timp in aer liber*. Programul nostru incarcat face ca acest lucru sa nu fie intotdeauna posibil, insa putem sa apelam la o solutie simpla, noua colectie Lenor Inspired By Nature. Parfumuri proaspete pentru hainele tale, care te ajuta sa faci un pas inapoi si sa iei o pauza de la agitatia de zi cu zi. 68% dintre noi spun ca hainele proaspat parfumate le aduc bucurie*, asa ca lasa-ti simturile sa fie incântate de Lenor cu parfumuri inspirate din natura.

RETRAGE-TE IN NATURA

In momente stresante, 68% dintre noi privim natura pentru a ne linisti si pentru a ne gasi un echilibru.*

Parfumierul Lenor, Kristof Vandongen, spune ca: „Parfumul are puterea sa ne transporte din viata noastra aglomerata, intr-un moment de calm, unde putem fi una cu noi insine si una cu natura. Creat de experti, parfumurile proaspete si de lunga durata de la Lenor, ne invelesc hainele in mirosurile naturii, astfel incât sa le putem pastra cu noi toata ziua si sa retraim acel moment."

Un parfum proaspat pe haine ar putea ajuta la stimularea starii noastre de spirit: 77% dintre cei chestionati se straduiesc sa-si dea hainele cu cele mai proaspete parfumuri, in timp ce aproape 2 din 3 (59%) considera ca prospetimea produselor inspirate de natura ar putea contribui la scaderea nivelului stresului.*

FA UN PAS INAPOI sI RELAXEAZA-TE

Primele trei locuri pe care le citam ca „locuri fericite” sunt: plaja, gradina, acasa.*

Alege un moment in care sa evadezi si sa-ti rasfeti simturile intr-o oaza de calm, invelita in prospetime de lunga durata. Lenor Inspired by Nature capteaza proprietatile calmante ale acestor spatii: Deep Sea Minerals, Silk Tree Blossom si Shea Butter.

Lenor Deep Sea Minerals: Liniste – Elementele acvatice, pure ofera prospetime tesaturilor. Lenor Soothe este proaspat, ozonic, acvatic, oceanic.

Parfumierul Lenor, Kristof Vandongen, spune: „Acest parfum ma duce pe plaja, o briza usoara, un soare blând si valuri moi care se prabusesc pe tarm. El capteaza o stare de calm, dar si aprecierea pentru puterea naturii.”

Lenor Silk Tree Blossom: Revigorare – Inspirat de aroma fina a arborelui de matase, ofera un parfum autentic hainelor. Elementele aromatice calde, din lemn, creaza un sentiment de confort. Lenor Revitalize este pur, veritabil, usor dulce.

Parfumierul Lenor, Kristof Vandongen, comenteaza: “Acest miros ma transpune intr-un câmp deschis, intr-o zi glorioasa la tara, in Asia de Est. Frumusete naturala.”

Lenor Unt de Shea: Rasfat – Acest parfum prezinta un amestec de note calde, care includ mosc alb si chihlimbar, oferind hainelor o aroma catifelara si bogata. Lenor Nurture este veritabil, cald, catifelat.

Parfumierul Lenor, Kristof Vandongen, spune: “Untul de Shea are un miros nostalgic. Acest parfum surprinde sentimentul de a fi invelit, mângâiat si protejat..”

Noul Lenor Inspired by Nature este disponibil in magazine incepând cu luna august 2017.

*Datele au fost colectate in cadrul unui sondaj online realizat pe un esantion de 1004 persoane, reprezentativ la nivel national, in UK. Sondajul a fost realizat de Bilendi pentru P&G Fabric Care, Lenor, in perioada 16-20 decembrie 2016.