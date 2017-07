Aperto ofera o experienta culinara completa in Bucuresti Mall Vitan

Comunicat de presa

Localul, aflat la parterul mall-ului si dotat cu o terasa cocheta, aduce un meniu diversificat, cu zeci de tipuri de paste, pizza, peste, carne, deserturi, gelato, la care se adauga o colectie de vinuri atent selectionate si delicioasele cocktailuri ale casei.

Experienta pe care noul restaurant Aperto o ofera clientilor Bucuresti Mall Vitan se caracterizeaza prin transparenta. Cele cinci bucatarii deschise, fiecare cu specificul ei (pizza, grill, pasta, pasta fresca si gelato), aflate in interiorul localului, le permit gurmanzilor sa se bucure de o experienta culinara completa, caci pot vedea cum este pregatit fiecare preparat de catre chefi profesionisti.

La acestea se adauga barul si Academia Aperto, dotata si ea cu o bucatarie proprie, avand o capacitate de 24 de persoane. Aici se vor desfasura evenimente speciale tip degustari private, culinary demonstrations si workshop-uri de gatit.

Un alt atu al restaurantului este spatiul de joaca generos, care il face o alegere potrivita si pentru familiile care vor sa se bucure de oferta culinara si atmosfera Aperto.

Localul a fost amenajat de Pick Two Studio, intr-o maniera minimalista, cu linii monocromatice, pentru ca adevarata vedeta sa ramana experienta culinara.

Meniul Aperto se defineste prin diversitate. Peste 40 de feluri de paste sunt pregatite zilnic de bucatari si expuse in restaurant, o mare varietate de pizza, numeroase tipuri de peste de mare, o oferta impresionanta de fructe de mare, dar si faimoasa gelato, pregatita sub ochii clientilor, toate acestea se regasesc in meniul Aperto.

Dintr-un centru culinar cum este Aperto, un local dedicat intalnirii dintre chefi pasionati si gurmanzi, nu puteau lipsi cocktailurile si bauturile casei: daca primele variaza de la cele clasice internationale si italiene pana la unele recent inventate, atuul celor de-al doilea sunt numeroasele tipuri de sangria.

Restaurantul Aperto care ii intampina din aceasta vara pe clientii Bucuresti Mall este totodata primul deschis in Romania, urmand ca brandul sa isi dezvolte o retea proprie intr-un mod sustenabil.