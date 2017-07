Colectia de clutch-uri de matase SILKDOM disponibila si in cadrul Dacia 24!

Comunicat de presa

Colectia de clutch-uri SILKDOM este disponibila incepand cu luna iulie si in cadrul showroom-ului Dacia 24, de pe Bulevardul Dacia, nr 24, etaj 1. Dedicat stilului urban, showroom-ul gazduieste colectii realizate de designeri romani in serii limitate sau chiar piese unicat produse exclusiv in Romania. Dacia 24 promoveaza un concept diferit pe piata de fashion autohtona, o alternativa la produsele de serie, si care au ca particularitate faptul ca pot fi usor combinate si alcatui astfel colectii capsula, esentiale in garderoba oricarei femei.

Povestea clutch-urilor de matase SILKDOM, made in Romania a inceput in urma cu 8 luni. Matasea este principalul material care sta la baza pieselor SILKDOM. Acestea sunt realizate manual, integral din matase naturala la exterior si catifea de matase naturala la interior. Matasea folosita in realizarea produselor SILKDOM provine din Franta, Japonia, Italia, China, India, dar si din Romania.

Creatii complexe, clutch-urile compun impreuna cu matasea, dantela, perlele, cristalele, penele folosite, un obiect UNIC. Clutch-urile SILKDOM pot fi purtate de la tinute de seara, dar si in combinatii cu jeans, camasi largi barbatesti, fuste de piele, etc.

“Primul clutch pe care l-am realizat, a fost pentru mine. Atunci, nu as fi crezut vreodata ca pasiunea mea pentru matase va atrage atat de multe femei. Fiecare dintre noi isi doreste sa aiba ceva numai al ei, ceva prin care sa fie diferita, speciala, unica. Clutch-urile SILKDOM sunt accesorii foarte vizibile, cu imprimeuri curajoase, care spun povesti si transmit emotii. Nu am intalnit inca pe cineva care sa ramana indiferent la vederea lor.”, declara Madalina Nistor, fondator SILKDOM.

Colectia de clutch-uri SILKDOM transmite valorile brandului: senzualitate, indrazneala, curajul unui obiect statement, egoismul de a purta un obiect numai al tau.

Sub brandul SILKDOM sunt realizate si bijuterii din matase, esarfe. Produsele sunt disponibile online pe www.silkdom.com, in showroom-ul Dacia 24, de pe Bulevardul Dacia, nr 24, etaj 1.

AZAY, Molecule F Concept Store, Etaj 1, Promenada Mall.