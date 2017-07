'Amityville: The Awakening' trezeste la viata pofta de thrillere

Comunicat de presa



Iubitorii filmelor horror au motive de bucurie: celebra franciza Amityville revine in forta, cu un nou film bazat pe povestea cutremuratoare ce zguduia America anilor '70. “Amityville: The Awakening” / “Amityville: Trezirea la viata” se lanseaza in cinematografele din Romania vineri, 28 iulie 2017, anuntandu-se drept unul dintre cele mai fierbinti thrillere ale verii.

Pe 13 noiembrie 1974, un tanar de 23 de ani, Ronald DeFeo Jr., isi impusca mortal sase membri ai familiei, in locuinta lor - un conac in stil colonial, situat in suburbia new-yorkeza Amityville. Sangeroasa crima a ingrozit intreaga societate americana. Ceea ce avea insa s-o ingrozeasca si mai tare abia urma sa se intample: un an mai tarziu, o alta familie, Lutz, se muta in aceeasi casa, de unde avea sa plece dupa numai 28 de zile, sustinand ca, pe timpul sederii acolo, a fost terorizata de fenomene paranormale. Aceste evenimente au inspirat o bogata serie de carti, filme si documentare, prima productie din seria Amityville fiind lansata in 1979.

Dupa 40 de ani, aceeasi casa devine scena unor noi intamplari de groaza, in “Amityville: The Awakening” / “Amityville: Trezirea la Viata” . Noii locatari sunt Belle, mama si fratii ei, nevoiti sa se mute pentru a economisi banii necesari asistentei medicale pentru James, fratele geaman al lui Belle, aflat de mult in coma. Curand, incep sa se petreaca tot felul de evenimente supranaturale, chiar si James se trezeste in mod inexplicabil din coma, iar Belle realizeaza ca locuinta lor este chiar infamul conac din Amityville, cunoscut drept “cea mai bantuita casa”. Vor scapa oare cu viata sau vor invinge demonii trecutului? Ramane sa aflam din cele 85 de minute de actiune horror “Amityville: The Awakening” / “Amityville: Trezirea la viata” - din 28 iulie a.c., la cinema.

Trailerul este disponibil aici:

Filmul este o productie americana din 2016, realizata de Blumhouse Productions, Dimension Films, Miramax si Panic Ventures. Scenariul si regia apartin cineastului Franck Khalfoun, cunoscut publicului si pentru productiile P2 (2007), Maniac (2012) si I Lived (2015). Distributia ii include pe Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh (nominalizata la Oscar pentru rolul secundar din The Hateful Eight - 2015), Cameron Monaghan (cunoscut pentru rolul Ian Gallagher din serialul TV Shameless), Thomas Mann s.a.