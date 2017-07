Luxul absolut in ingrijirea tenului: noua colectie Artistry Supreme LX de la Amway

Semnele imbatranirii vizibile incep cu bioritmurile de 24 de ore ale epidermei. In cazul epidermei tinere, aceste ritmuri sunt sincronizate precis, pentru a regenera si a crea energie celulara. Pe masura ce organismul inainteaza in varsta, sincronizarea scade. Este posibil sa readucem pielea la ritmul pe care il are atunci cand suntem tineri? Aceasta este o intrebare careia cercetatorii de la Artistry i-au gasit un raspuns odata cu descoperirea formulei din spatele colectiei Artistry Supreme LX.

Compusa din doua produse – Crema Regeneranta Artistry Supreme LX si Crema Regeneranta pentru Ochi Artistry Supreme – colectia are la baza o formula inovatoare, precum si ingrediente de lux, printre care aurul de 24 de karate. Datorita cercetatorilor Artistry, acum este posibil sa diminuati chiar si cele mai profunde riduri si sa obtineti rezultate superioare in doar cateva saptamani.

Secretul sta in energia pielii

Analiza avansata a celulelor umane i-au facut pe cercetatorii Artistry sa inteleaga ca o reducere vizibila a efectelor imbatranirii incepe in cadrul bioritmurilor de cate 24 de ore ale pielii. Astfel, a fost descoperit un catalizator pe baza de plante care ar putea stimula resincronizarea acelor bioritmuri, ajutand la restabilirea aspectului tanar al pielii.

Ca parte dintr-un studiu mai amplu, cercetatorii Artistry au colaborat cu un laborator specializat in domeniul botanicii, consacrat la nivel global si lider mondial in stiinta plantelor. Mai mult de 300 de plante din fiecare colt al lumii au fost evaluate in mod meticulos de catre oamenii de stiinta de la Artistry, pentru ca apoi sa aleaga o specie incredibila si cu proprietati terapeutice deosebite: Gardenia Grandiflora.

“In interiorul tulpinii acestei flori incredibile am descoperit proprietati care o fac sa prospere chiar si in cele mai nemiloase regimuri climatice. Am colaborat cu liderul mondial in cercetare botanica, care utiliza un proces biotehnologic inovator de distilare a tulpinilor de Gardenia Grandiflora, transformandu-le intr-un elixir pur. Acest extract cu proprietati deosebit de puternice ajuta la resincronizarea bioritmurilor naturale ale pielii si ii stimuleaza abilitatea de regenerare a energiei sale revitalizante”, a declarat Dr. Paul Seehra, director pentru Global Technology Discovery in cadrul Amway.

Complexul inovator CellEffect24 se impleteste perfect cu celulele stem din Gardenia Grandiflora si intensifica abilitatea naturala a pielii de a se energiza. Aceasta tehnologie de ultima ora este imbogatita cu aur de 24 de karate care contribuie la diminuarea ridurilor si a liniilor fine prin proprietatea sa de difuzie optica a luminii. De asemenea, compusii patentati Cardiolipin si L-Carnosine ajuta la stimularea celulelor pielii.

“Complexul CellEffect24 este un amestec puternic de ingrediente eficiente si inovatoare. Formulele noastre contin aceasta tehnologie compusa din mai multe faze care reincarca, energizeaza, repara si protejeaza pielea, astfel incat sa arate bine si sa se comporte din nou ca atunci cand era tanara”, a adaugat Dr. Paul Seehra.

De fapt, un test de laborator pentru amestecul de Artistry Supreme LX, incluzand atat complexul CellEffect24, cat si extractul din tulpina de Gardenia Grandiflora, a aratat o crestere a vitalitatii pielii de 68 de ori mai mare decat in cazul pielii netratate”, a mai spus Dr. Seehra.

Frumusete inovativa, atat in interior, cat si in exerior

Prezentarea produselor din colectia Artistry Supreme LX a fost gandita intr-o maniera rafinata. Finisaje auriu-metalice, care dau impresia unei bijuterii, contribuie la aspectul sofisticat al produselor si ofera un indiciu despre ingredientele pretioase continute de acestea. Capacul cremei regenerante Artistry Supreme LX are chiar 24 de fatete, simbolizand atat aurul de 24 karate infuzat in formula cremei, cat si cele 24 ore ale bioritmului unei persoane, inspiratia pentru complexul CellEffect24. Prin partea superioara a capacului se vad cele 24 de fatete din interior, imitand un orologiu si facand o referinta la aspectul de resincronizare pe care il promoveaza crema.

Efectele Artistry Supreme LX

• Liniile fine sunt diminuate instantaneu

• Ridurile vizibile se vor estompa in 3 zile, iar zona ochilor va arata mai tanara

• In doua saptamani, aspectul pungilor de sub ochi va fi vizibil redus

• Dupa 4 saptamani, aspectul imbatranit si subtiat al epidermei precum si petele pigmentare si ridurile profunde vor fi reduse, iar zona ochilor va avea un aspect tonifiat

• In doar 38 saptamani, tenul dumneavoastra se va simti cu 15 ani mai tanar

Despre Amway

Amway este una dintre cele mai importante companii internationale de bunuri de larg consum, care pune la dispozitie mai mult de 450 de produse de calitate superioara, din categorii precum infrumusetare, suplimente alimentare si ingrijirea casei, fiind comercializate in mod exclusiv prin intermediul distribuitorilor independenti. Compania a fost fondata in 1959 in Ada, Statele Unite ale Americii si opereaza in mai mult de 100 de tari, generand vanzari de 8,8 miliarde de dolari in 2016. Brandurile Amway cu vanzarile cele mai mari sunt vitaminele, mineralele si suplimentele alimentare de la NUTRILITE™, produsele de ingrijire a tenului si cosmeticele de la ARTISTRY™ si sistemul de tratare a apei de la eSpring™. Pentru mai multe informatii, vizitati www.amway.ro.