Appetite Controller - Preluati controlul asupra greutatii

Cu totii stim cat de greu este sa ramai disciplinat cand incerci sa pierzi in greutate sau sa iti mentii numarul de kilograme. Noul supliment alimentar Nutrilite Appetite Controller de la Amway ajuta la restabilirea echilibrului alimentar, atat de important in orice dieta, prin controlul poftei de mancare.

Amway Romania lanseaza Appetite Controller (176,37 lei), noul supliment alimentar din gama NUTRILITE, care permite reducerea aportului zilnic de alimente, contribuind la mentinerea greutatii optime.

Appetite Controller este un supliment care contribuie la combaterea consumului alimentar excesiv, prin controlul poftei de mancare. Secretul sau consta intr-un ingredient natural unic: extractul de glucomannan. Aceasta fibra alimentara naturala retine apa si, odata ajunsa in stomac, se transforma in gel. Acest gel apasa pe peretii stomacului, generand senzatia de satietate. De asemenea, produsul contine extract natural de soc negru, care ii confera o placuta culoare mov.

Appetite Controller este perfect pentru persoanele care urmeaza programul pentru controlul greutatii bodykey by NUTRILITE si completeaza alte produse pentru controlul greutatii Nutrilite, ca de exemplu, Reductorul natural de glucide sau Reductorul natural de grasimi.

Consumat cu 30 de minute inainte de fiecare de masa, un singur plic de Appetite Controller reduce semnificativ pofta de mancare, generand senzatia de satietate. In felul acesta, dispare pericolul de a consuma alimente in exces, un obicei atat de daunator pentru orice dieta.

Nutrilite Appetite Controller este impachetat in plicuri de unica folosinta, usor de utilizat in orice moment al zilei. Formula fara indulcitori artificiali, coloranti, arome sau conservanti face ca Appetite Controller sa isi pastreze gustul delicios, chiar si atunci cand este dizolvat in suc.

Inca un detaliu ce face acest produs unic este efectul cameleonic pe care il are, in functie de lichidul in care este dizolvat, astfel, apa va capata culoarea violet, iar sucul de mere sau portocale culori precum rosu sau portocaliu.

Despre Amway

Amway este una dintre cele mai importante companii internationale de bunuri de larg consum, care pune la dispozitie mai mult de 450 de produse de calitate superioara, din categorii precum infrumusetare, suplimente alimentare si ingrijirea casei, fiind comercializate in mod exclusiv prin intermediul distribuitorilor independenti. Compania a fost fondata in 1959 in Ada, Statele Unite ale Americii si opereaza in mai mult de 100 de tari, generand vanzari de 8,8 miliarde de dolari in 2016. Brandurile Amway cu vanzarile cele mai mari sunt vitaminele, mineralele si suplimentele alimentare de la NUTRILITE™, produsele de ingrijire a tenului si cosmeticele de la ARTISTRY™ si sistemul de tratare a apei de la eSpring™. Pentru mai multe informatii, vizitati www.amway.ro.