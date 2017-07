Ingrijirea tenului: ce sa nu-ti lipseasca din bagajul de vacanta

Comunicat de presa

Pe cat de placut este sa stai la soare, pe atat de daunator poate fi pentru piele, daca nu tii cont de cateva reguli de ingrijire a tenului. Expunerea prelungita la soare duce la imbatranirea prematura a pielii, cauzand aparitia petelor pigmentare, a liniilor fine si a ridurilor, iar daca ai pielea sensibila, risti sa te confrunti si cu arsuri solare.

Pentru a preveni toate aceste neplaceri, iti oferim cateva sfaturi care te vor ajuta sa iti mentii pielea frumoasa si sanatoasa. Asadar, inainte de a pleca la relaxare si la soare, iata ce sa nu-ti lipseasca din geanta de plaja

1. Crema cu factor de protectie solara

Unul dintre cele mai importante produse de ingrijire a pielii pe timp de vara este crema cu factor de protectie solara. Folosita zilnic, crema cu FPS formeaza o bariera intre piele si razele UV, prevenind astfel aparitia semnelor imbatranirii premature. Recomandarea noastra pentru acest sezon este E-Youth Sun Cream cu FPS 50 din gama Skin Perfusion de la Filorga. E-Youth 50 Sun Cream este usor de aplicat si nu iti lasa senzatia de crema uleioasa pe piele si nici nu se lipeste.

2. Protectie impotriva radicalilor liberi

Expunerea la soare este si o sursa de radicali liberi care pot afecta pielea. Acestia duc la diminuarea cantitatii de colagen, proteina care mentine pielea tanara si frumoasa. Pentru a contracara efectele negative ale radicalilor liberi este indicat sa incluzi in ritualul tau de frumusete un booster cu Vitamina C de la Intraceuticals. Acesta intareste si protejeaza pielea, asigura fotoprotectie, trateaza hiperpigmentatia, asigura un co-factor cheie in sinteza de colagen, oferind fermitate si stralucire pielii.

3. Asigura o hidratare optima a pielii

Dupa expunerea la soare, pielea are nevoie de hidratare, atat din interior – printr-un consum adecvat de lichide - , cat si de la exterior – prin folosirea de serumuri sau creme hidratante, pe baza de acid hialuronic si alte substante benefice tenului, precum vitaminele A, C si E. Poti opta pentru Daily Serum de la Intraceuticals, un serum care hidrateaza intens pielea, oferindu-i volum, estompeaza semnele imbatranirii premature ale pielii (riduri, linii fine) si asigura o mai buna aplicare a machiajului. Produsul se recomanda a fi folosit si impreuna cu boosterul Vitamina C, pentru obtinerea unor rezultate optime.