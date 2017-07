Bucurati-va de soare pe plaja Sensiblu!

Vreti cat mai multe amintiri vesele de neuitat? Si noi, echipa Sensiblu, vrem sa oferim distractie, zambete, bronz in siguranta, relaxare si experiente fabuloase. Pentru a va bucura in siguranta de toate momentele placute, Sensiblu va asteapta cu sfaturi sanatoase si multe surprize pe cea mai noua plaja dedicata vacantelor memorabile.

Localizata in Mamaia, in apropierea Cazinoului si a farmaciei Sensiblu, plaja Sensiblu este destinata distractiei pentru turistii de toate varstele. Deoarece soarele este omniprezent, distractia pe plaja va fi completata de un specialist Sensiblu, care se va afla in permanenta acolo. Acesta va ajuta turistii in identificarea produselor potrivite si va oferi cele mai bune sfaturi in materie de protectie solara sau orice afectiune de sezon, pentru obtinerea bronzului mult dorit.

Cu o capacitate de 400 locuri/sezlonguri, plaja Sensiblu are si o multime de surprize care asteapta sa fie descoperite. Fie ca sunteti dornici de distractie, fie ca sunteti in cautare de activitati relaxante alaturi de familie, va asteptam alaturi de noi cu surprize: cursuri de yoga/pilates, terenuri de volei si fotbal, loc special pentru copii (amenajat cu zmeie, jucarii pentru nisip, tobogan gonflabil).

Si pentru ca distractia sa fie completa, veti putea imortaliza momentele din vacanta printr-un GIF. Pe o podea gonflabila, in permanenta uda, veti putea sa plonjati pe podea, alunecand dintr-o parte in alta. La sfarsit, va fi amplasat gif-makerul, ce va surprinde toate rasetele si veti primi pe telefon poza astfel incat sa o incarcati pe social media.

Si toate acestea pentru a va bucura de soare in siguranta!

V-am convins? Va asteptam cu mult drag!