Sarbatore L’Occitane: Redeschiderea magazinului din galeria Feeria

Prezent in Romania de 12 ani, brandul L’Occitane en Provence continua sa dezvaluie parfumul povestilor mediteraneene si sa depaseasca asteptarile clientilor de pe piata romaneasca. Astfel, s-a redeschis magazinul prezent in galeria Feeria din Complexul Comercial Baneasa, intr-un nou concept – HOME, ce ofera o atmosfera plina de aromele magice provensale consacrate ale produselor L’Occitane.

Iubitor al frumusetii simple si autentice, L’Occitane ofera game dedicate ingrijirii intregului corp, pentru a aduce seninatate completa: ingrijirea pielii si parului, parfumuri deosebite, produse pentru barbati, dar si produse pentru casa.

Fiecare ingredient folosit in produsele L’Occitane spune o poveste sau evoca anumite amintiri, incantand simturile si facand din rutina de frumusete un moment memorabil. Toate ingredientele noastre sunt speciale, oferind o experienta unica. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt:

• IMORTELELE – Sub soarele auriu al maquis-ului corsican se regaseste floarea care nu dispare niciodata si ofera cele mai puternice proprietati anti-imbatranire.

• UNTUL DE SHEA – Acest ingredient incredibil de versatil ajuta la hidratarea corpului si a mainilor, oferind ingrijire delicata pentru piele.

• VERBINA - Mirosul fericirii. Unii il poarta pe tot parcursul anului, in timp ce altii il redescopera in fiecare vara si se bucura de acest miros mirific de lamaie.

• MIGDALELE – Inspirandu-se din parfumul si proprietatile sale exceptionale, L'Occitane a creat o gama delicioasa de ingrijire a corpului, pentru o piele ferma si radianta.

• LEVANTICA – Evocand amintiri ale vacantelor petrecute in Provence, aceasta floare bogata, cu note superbe de albastru, are un miros relaxant si plin de prospetime.

De asemenea, L’Occitane este prima companie care a descoperit valorile cosmetice ale untului de shea, a utilizat materiale reciclabile pentru ambalaje, a interzis utilizarea ingredientelor de origine animala si testarea pe animale, a imprimat alfabetul Braille pe ambalajele produselor si a utilizat ingrediente certificate A.O.C. Aceasta emblema indica faptul ca ingredientele ce stau la baza obtinerii produselor respective fac parte din culturi selectionate si reprezinta o garantie a calitatii constante si superioare a produselor.

In prezent, reteaua L’Occitane numara 7 magazine dedicate (Bucuresti, Cluj, Constanta, Iasi), peste 30 spatii special amenajate in farmaciile Sensiblu din Bucuresti, Timisoara, Arad, Oradea, Brasov, Ploiesti, Pitesti, Sinaia, Sibiu, Braila, Galati, Cluj, Tg Mures, Baia Mare, Craiova, Constanta, plus magazinul online http://ro.loccitane.com/