Bucuresti Mall - Vitan te pregateste pentru sezonul estival cu un nou magazin Triumph

Comunicat de presa

Odata cu noua locatie, Triumph isi invita clientii sa descopere colectia primavara-vara 2017, creata sub numele de „Find the one to escape with”. Cu detalii ludice si in culori cool, costumele de baie pun accentul pe inovatie. Triumph propune pentru sezonul estival imprimeuri exotice si intense. Vedetele colectiei sunt cele trei serii distincte de costume de baie: „Hot Fiesta” - cu imprimeuri contrastante, „Painted Leaves” - cu un aer contemporan si „Painted Tulum” - in nuante vibrante.

Triumph International este o companie cu traditie, avand peste 130 de ani de experienta, cu o prezenta pe piata romaneasca de peste 20 de ani, in Bucure ti si in toate marile ora e ale tarii, si care are o bogata retea de parteneri care comercializeaza produse marca Triumph i sloggi. Cu o retea extinsa in peste 120 tari, Triumph este unul dintre cei mai importanti producatori de lenjerie intima din lume.

Noul magazin vine in completarea mixului de branduri ce pot fi gasite in incinta Bucuresti Mall - Vitan. Triumph se alatura unei varietati de magazine de moda pentru ea si el, de la cele low-range, la cele mid & high-end. La acestea se adauga bradurile de cosmetice si ingrijire personala, telefonie mobila, electrocasnice, decoratiuni, birotica, precum si un supermarket.