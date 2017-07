Hai sa faci cunostinta cu tine la Urban New You Retreat!

Comunicat de presa

Se spune ca intelepciunea vine odata cu varsta. Noi credem, insa, ca ea vine odata cu experientele pe care le acumulezi. Nu cunostintele si informatiile dobandite te maturizeaza, ci acele trairi care te invata sa descoperi, piesa cu piesa, puzzle-ul inedit al personalitatii tale. Antrenamentele de yoga ii vor oferi mintii agerime si claritate, astfel incat vei putea sa iti organizezi mai usor gandurile. Clasele de Pilates si stretching iti vor arata care sunt limitele si puterea corpului tau. Iar meniul raw vegan sau cleanse, pe baza de sucuri JuiceIt proaspat presate le rece ii va oferi corpului tau o binemeritata pauza, iar tie, o perspectiva noua asupra stilului alimentar.

Ce vei experimenta la Urban New You Retreat? Urban NYR este mai mult decat un SPA si nicidecum o tabara de slabit. Nu vorbim nici despre recompense, nici despre restrictii si, cu siguranta, nu iti promitem o transformare magica.

New You Retreat iti ofera, insa, tot suportul de care ai nevoie pentru a lua decizii mai sanatoase, demonstrandu-ti ca te vei simti grozav in pielea ta, si invatandu-te cum sa iti construiesti stilul sanatos de viata si sa te bucuri de beneficiile sale, chiar si dupa incheierea programului.

Stim ca un meniu adecvat constituie o sursa grozava de energie, suntem constienti de nevoile si dorintele corpului pentru a se simti in forma si am descoperit cum sa redam starea de bine si calmul unei minti incarcate. Despre asta este New You Retreat si asta vrem sa impartasim cu tine.

Bineinteles, asemenea multor participanti, ai putea descoperi ca New You Retreat iti ofera, totodata, sansa de a scapa din kilogramele nedorite si de a-ti contura silueta. Pentru noi, insa, pierderea in greutate este doar un binevenit efect al programului, nicidecum obiectivul sau principal; acela de a invata cum sa adopti un stil de viata echilibrat, benefic la exterior, dar si pe interior. La finalul New You Retreat ne dorim ca participantii sa devina constienti de alegerile sanatoase si inteligente pe care le au la dispozitie si sa inteleaga ca un stil de viata sanatos implica, in mod automat, o minte limpede si sanatoasa. Pana la urma, puterea corpului nostru depinde de claritatea gandurilor, iar echilibrul corp - minte - suflet este primul obiectiv pe care ne dorim sa-l atingem in cadrul programului.

Ai curajul sa dai mana cu adevarata tu si accepta sa ni te alaturi intr-un cadru intim, chiar in inima orasului, la Mind Evolution Society, un spatiu cu o energie buna, apartinand Bucurestiului aristrocrat de odinioara. Te asteptam pe Strada Lunei, 5 sa intri in atmosfera de relaxare la care te imbie spatiile generoase si curtea interioara ferita privirilor (curioase) din exterior.

Locurile sunt limitate, inscrierile se fac aici:

http://www.juiceit.ro/new-you-retreat-1