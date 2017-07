Confort la un click distanta cu noul aer conditionat de la Beko

Comunicat de presa

De acum, poti face asta cu noul aparat de aer conditionat de la Beko, pe care il poti controla de la distanta printr-o aplicatie. E atat de simplu – setezi temperatura dorita cand pleci de la birou si te relaxezi in confortul casei tale de cand intri pe usa, chiar daca afara temperaturile depasesc pragurile de confort termic.

Iar pentru a-ti asigura confortul, aparatul de aer conditionat Beko e dotat cu functia Zone Follow care, datorita unui senzor din telecomanda aerului conditionat, va detecta automat temperatura din zona camerei in care te afli si va ajusta setarile pentru a-ti asigura temperatura optima. Poti seta inclusiv momentele in care aparatul sa porneasca sau sa se opreasca automat si sa te bucuri de un somn odihnitor pe timpul noptii.

Si nu trebuie sa iti mai faci griji legat de calitatea aerului din casa, datorita generatorului de ioni negativi din interiorul aparatului, care sparge moleculele de aer in particule cu incarcare pozitiva si negativa si sterilizeaza praful si moleculele bacteriene.

Nici nivelul crescut de umiditate din casa din perioadele ploioase nu trebuie sa te mai ingrijoreze, pentru ca poti activa functia de dezumidificare a aparatului conditionat, separat de functia de racire. Mai mult decat atat, aparatul e dotat si cu o functie speciala SelfClean, care impiedica formarea bacteriilor si a mucegaiului. Dupa ce opresti aparatul, fie din modul „racire” sau „incalzire”, acesta va continua sa functioneze la o putere foarte mica, cat timp se evapora apa de condens.

Aparatul are si functie de incalzire, ceea ce-ti permite sa mentii o temperatura placuta in zilele racoroase de toamna, fara sa mai fie nevoie sa pornesti centrala termica. Chiar si in zilele geroase de iarna te poti baza pe aparatul de aer conditionat Beko, intrucat acesta poate functiona in parametri optimi chiar si la temperaturi exterioare de pana la -15 grade.

Poti avea toate acestea fara sa te gandesti la consumul ridicat de energie, intrucat aparatul de aer conditionat Beko selecteaza automat modalitatea optima de functionare, in functie de temperatura din interiorul camerei. Si nu doar atat, pentru a reduce consumul, aparatul raceste sau incalzeste treptat atmosfera, pentru a ajunge la temperatura ambientala selectata intr-un interval de 2 ore.

Vara aceasta, alege sa te bucuri de confortul casei tale si lasa caldura in grija aparatului tau de aer conditionat Beko!

Specificatii tehnice

Conectivitate Wi-Fi Da

Trepte ventilatie Super/H/M/L/Auto

Motor Inverter Da

Clasa Energetica Racire A++

Clasa Energetica Incalzire A+

Capacitate Racire(Btu/h) 11942

Capacitate Incalzire(Btu/h) 10918

Capacitate Racire(W) 3500

Capacitate Incalzire(W) 3200

Putere nominala la racire (W) 1060

Putere nominala la incalzire (W) 1025

SEER (W/W) 6.1

SCOP (W/W) 4

Nivel zgomot unitate interioara (dBA) 56

Nivel zgomot unitate exterioara (dBA) 64

Volum debit aer (m3/h) 600

Dezumidificare (lt/h) 1.5

Dimensiune unitate interioara (LxlxA) cm 90.3x21.8x27

Dimensiune unitate exterioara (LxlxA) cm 71.5x48.2x24

Greutate unitate interioara(kg) 9.7

Greutate unitate exterioara(kg) 29