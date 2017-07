Grand Summer Promo - o zi intreaga de filme, racoritoare si snacks la Grand Cinema & More

Comunicat de presa

Grand Cinema & More lanseaza Grand Summer Promo, transformand fiecare bilet la film in sansa de a castiga un all inclusive la film. In perioada 10 iulie – 31 august, zilnic, prin tragere la sorti, doi dintre vizitatorii cinematografului vor putea castiga o zi intreaga de filme si meniuri complete.

Vara aceasta, fiecare bilet cumparat la Grand Cinema & More va avea imprimat un cod unic de promotie, care, odata trimis prin SMS la numarul 3725, inscrie posesorul in tragerea la sorti pentru un all inclusive cu filme, snacks si racoritoare pentru o zi intreaga. in fiecare zi, doi vizitatori norocosi ai cinematografului vor putea castiga cate 10 bilete la cele mai recente productii si meniuri de savurat pentru fiecare dintre ele.

„In sezonul calatoriilor, am gandit Grand Summer Promo ca pe o vacanta traita intr-o zi, gandita intru totul pentru iubitorii de filme. Un maraton complet pentru oricine este in urma cu ultimele lansari, pentru cei care nu rateaza sansa unui film bun vazut intr-o sala complet echipata sau pentru oricine cauta cel mai bun mod de a-si petrece timpul liber”, a declarat Simona Manea, Entertainment Business Unit Marketing Director.

Detaliile complete, precum si regulamentul promotiei pot fi accesate pe site-ul www.grandentertainment.ro.