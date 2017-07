Noi restaurante au fost inaugurate in Plaza Romania in iunie

Comunicat de presa

Food court-ul mall-ului include doua noi branduri din luna iunie: Mesopotamia, restaurant de tip fast food, care se remarca printr-o varietate de produse proaspete - kebab, pizza si salate -, si Pep & Pepper, local a carui nota distinctiva este mancarea de calitate servita rapid unui public dinamic.

Plaza Romania si-a optimizat recent mixul de branduri: restaurantele Mesopotamia, care ocupa o suprafata de 97mp si Pep & Pepper (suprafata de 125mp) au fost inaugurate in iunie in food court-ul mall-ului. Cel dintai este singurul restaurant de tip fast food din Romania ce imbina gustul unic al kebabului de curcan si vitel. Totodata, Mesopotamia se distinge prin investitia in calitate si alimente sanatoase: ofera produse din carne de curcan (nu contine colesterol), legume aprovizionate zilnic si paine pe vatra produsa in bucataria proprie.

In ceea ce priveste Pep & Pepper, acesta se remarca prin viteza bucatarilor, care gatesc pe loc fiecare portie de mancare in cel mult sapte minute. Specialitatea acestui restaurant este cel mai fraged piept de pui, care este lasat la marinat timp de 12 ore, dupa o reteta secreta ce contine 14 condimente. Pastele servite in Pep & Pepper sunt, de asemenea, o productie proprie, pentru care se folosesc doar oua si ingrediente naturale, precum faina din gris de grau, sare si ulei de masline.

Clientii Plaza Romania se vor bucura din iunie de delicioasele preparate din Pep & Pepper si Mesopotamia, care se alatura astfel unui mix de branduri in Foodcourt compus din McDonalds, KFC, Dristor Kebap, Pizza Hut, Salad Box si multe alte restaurante si cafenele.