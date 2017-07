Noile paste de dinti Colgate Natural Extracts transforma rutina zilnica într-un ritual al placerii

Comunicat de presa

Inspirata din ingrediente traditionale asiatice, noua gama de paste de dinti Colgate Natural Extracts ofera o experienta unica, speciala si sanatoasa a periajului, surprinde cu textura sa delicata, culorile vii si aromele extraordinare, adaugand senzatii noi si placere in rutina igienei orale zilnice. Colgate Romania prezinta Colgate Natural Extracts Radiant White cu extracte de sare din alge marine asiatice pentru albirea dintilor si Colgate Natural Extracts Ultimate Fresh cu extract de ulei de lamaie si aloe vera din Asia pentru prospetime.

“Oricand luam decizia de a face schimbari in stilul nostru de viata, cel mai important este sa fim consecventi si sa luam decizii treptat, pe o perioada lunga de timp, care ne ofera placere si transforma rutina zilnica intr-o experienta pe care vrei sa o repeti. Un zambet sanatos, autentic si plin de incredere este si el o reflexie a deciziilor bune si sanatoase pe care le luam zilnic si o dovada de echilibru. Cand am descoperit noua gama Colgate Natural Extracts, am simtit ca ma pot baza pe placere si eficienta pentru a avea un zambet sanatos. Aromele naturale si consistenta delicata a pastei de dinti Colgate Natural Extracts Ultimate Fresh fac din acest produs alegerea mea pentru periajul de dupa masa de pranz, pentru ca imi ofera experienta placuta a prospetimii citricelor si frunzelor de menta. Insa stiu ca inainte de prospetime, imi doresc dinti stralucitori, astfel, dimineata si seara imi ingrijesc zambetul cu pasta de dinti Colgate Natural Extracts Radiant White pentru albirea dintilor”, ne marturiseste Cori Gramescu, coach de lifestyle si nutritie.

Colgate Natural Extracts Ultimate Fresh este alegerea perfecta pentru cei care apreciaza prospetimea dupa periajul dintilor si gustul placut de menta si citrice care persista. Daca doresti sa incanti lumea cu un zambet stralucitor si sa te bucuri de o senzatie de curatire impecabila, atunci Colgate Natural Extracts Radiant White este alegerea potrivita.

Fiecare pasta de dinti Colgate Natural Extracts contine extracte naturale de calitate si atent selectionate. Acestea nu sunt benefice doar sanatatii si frumusetii, oferind protectie zilnica dintilor, ci si o experienta de periaj incantatoare, transformand rutina zilnica intr-un ritual al placerii.