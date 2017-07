Stii cum sa inlaturi profesional placa bacteriana si sa-ti mentii zambetul?

Fiind o pelicula fina ce se formeaza continuu pe suprafata dintilor, placa dentara este formata din bacterii ce pot sta la originea cariilor si problemelor gingivale. In plus, aceasta pelicula invizibila se intareste rapid, favorizand astfel formarea tartrulului, care, o data calcificat, este dificil de inlaturat.

In consecinta, este extrem de important ca dupa fiecare masa dintii sa fie curatati corespunzator cu produse profesionale pentru a lupta impotriva cariilor si a problemelor gingivale. Elgydium ofera ingrijirea corecta, cu produse create special pentru eliminarea placii si pastrarii sanatatii dentare. Cu un puternic spirit de inovatie si de expertiza, Laboratoarele ELGYDIUM se afla in varful tehnologiei privind igiena orala de peste 45 de ani.

Elgydium Pasta de Dinti Anti-Placa ofera o ingrijire zilnica specializata, profesionala! Asocierea a doua ingrediente active eficiente - clorhexidina si carbonat de calciu – are rol antiseptic si protector impotriva acumularii bacteriilor, reducand indicii gingivali si ai placii bacteriene cu pana la 50% (rezultate dovedite clinic)! Se periaza de 3 ori pe zi.

Elgydium Periuta de Dinti Anti-Placa are perii subtiati si in forma de X, ce faciliteaza indepartarea placii bacteriane chiar si in spatiile inguste dintre dinti. Bratul acesteia este prevazut cu orificiu-suport pentru periuta interdentara.

Elgydium Ata Dentara Anti-Placa este impregnata cu clorhexidina si cerata, pentru a nu cauza leziuni si a nu rani gingiile. Utilizarea acesteia complementar cu periajul favorizeaza eliminarea placii dentare.

Elgydium este parte a Laboratoarelor Pierre Fabre Oral Care. Productia este realizata in exclusivitate in Franta, pentru a asigura un control strict al procesului de fabricatie si pentru a fi in masura sa ofere pacientilor produse de inalta calitate. In Romania produsele Elgydium sunt disponibile in farmacii.

Mai multe informatii puteti decoperi pe:

www.pierrefabre-oralcare.ro sau www.facebook.com/ElgydiumRomania

*Studiu clinic efectuat asupra a 42 de persoane, care au utilizat pasta de dinti Elgydium Anti-Placa de 3ori/zi, dupa fiecare masa, timp de 3 saptamani consecutiv. Evaluare Silness-Loe index placa.