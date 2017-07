Improspateaza si calmeaza pielea sensibila cu apa termala Oxyance City Rescue

Datorita efectului de purificare si a proprietatilor antioxidante, apa termala este solutia perfecta pentru persoanele cu piele sensibila. Aceasta restabileste pH-ul pielii si ii ofera hidratare. In plus, apa termala ideala in timpul verii, datorita efectului sau de racorire si reimprospatare instanta, fiind potrivita pentru toate tipurile de piele.

Apa termala Oxyance City Rescue are proprietati calmante si antiinflamatorii, care ofera protectie, prospetime si vitalitate pielii sensibile, alergice sau iritate. Extrasa din inima muntilor Apenini, departe de orice forma de poluare, bogata in bicarbonat si calciu, apa termala Oxyance curata, purifica, tonifica si reda echilibrul natural al pielii. In plus, este un produs multifunctional, care poate fi folosit ca:

• Lotiune tonica dupa demachiere

• Pentru calmarea arsurilor solare si a iritatiilor dupa epilat sau ras

• Pentru fixarea fondului de ten

• Pentru calmarea mancarimilor, iritatiilor si reducerea rosetii

• Pentru hidratarea pielii dupa efort fizic

• Pentru curatare usoara si improspatarea tenului

• Pentru pielea delicata a bebelusilor

Produsele Oxyance sunt disponibile in famaciile Sensiblu.

Pentru mai multe informatii accesati:

www.oxyance.com

www.facebook.com/Oxyance