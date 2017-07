Tendintele Arthur Murray pentru dans de nunta in 2017

In plin sezon de nunti, profesorii scolilor de dans Arthur Murray semnaleaza cateva aspecte relevante, la nivel mondial, privind tendintele actuale in materie de dans al mirilor.

Printre tendintele remarcate de profesionistii din cele peste 280 de studio-uri Arthur Murray din intreaga lume se numara preferinta clara pentru coregrafii tip “poveste”, faptul ca valsul incepe sa piarda teren in fata stilurilor de dans mai moderne, precum si cresterea popularitatii dansurilor de grup executate ca surpriza intre parteneri.

Dansul mirilor, nu valsul mirilor

Traditionalul si gratiosul vals tinde sa fie inlocuit cu stiluri de dans active si combinatii surprinzatoare de stiluri. Tendinta a fost observata la nivel global inca de anul trecut, cand mirii au inceput sa se orienteze spre stiluri de dans mai dinamice si mai spectaculoase. Aceasta abordare este preferata si in acest an, tinerii casatoriti alegand din ce in ce mai mult stiluri de dans mai putin obisnuite pana acum pentru dansul mirilor, precum foxtrot, charleston, salsa, bachata, cha-cha-cha sau elemente de rock-n-roll.

Coregrafii cu poveste

In plus fata de sezoanele trecute, in aceasta vara intervine ideea de dans-poveste, pusa in scena ca o mini piesa de teatru. In cadrul unei astfel de reprezentatii, instructorii Arthur Murray sunt atenti sa surprinda intr-un mod cat mai creativ personalitatile mirilor si emotiile transmise de relatia dintre acestia. Mirele si mireasa se transforma astfel in protagonistii unui moment artistic memorabil. Pentru realizarea acestuia sunt folosite props-uri, accesorii specifice scenariului si tematicii evenimentului, precum scrisori de dragoste, flori, piese vestimentare sau alte obiecte ce intregesc povestea descrisa.

Coregrafiile cu povesti se potrivesc in special in cazul nuntilor tematice, in care elementele din tema sunt folosite pentru a crea un cadru al dansului.

Dansurile de grup surpriza, o modalitate excelenta de a destinde atmosfera Surprinderea partenerului sau a partenerei este intotdeauna o idee binevenita, mai ales in cadrul evenimentului pe care amandoi si-l vor aminti cu placere de-a lungul vietii. De aceea, dansurile de grup surpriza sunt o alegere din ce in ce mai populara printre tinerii care se casatoresc. De obicei, acestea au loc la inceputul petrecerii, cand mirii sunt insotiti de prieteni si apropiati, dar pot fi realizate si la jumatatea acesteia, alaturi de parinti si alte rude. Stilurile de dans preferate pentru dansurile surpriza sunt energice si neasteptate, dar se pot schimba pe parcurs, pe masura ce intervin si alte persoane pe ringul de dans.

Tinerii dau de multe ori dovada de nonconformism, lucru ce se reflecta uneori si in alegerile lor in materie de dans. Pentru cei care vor sa iasa din tipare, dansurile de tip flash-mob sunt o optiune foarte buna; desi acestea pot parea mai greu de pus in scena, instructorii de dans de la Arthur Murray sunt intotdeauna pregatiti sa le ofere tinerilor toate indrumarile de care au nevoie in acest sens.

Despre Arthur Murray

A doua cea mai veche franciza din Statele Unite, brandul Arthur Murray este renumit in intreaga lume si este cea mai extinsa retea de scoli de dans de societate, cu peste 280 de studiouri deschise in 24 de tari.

Primul studio Arthur Murray din Romania este deschis din aprilie 2014 la et. 2 al cladirii din str. Nicolae Caramfil nr. 87.

Istoria studiourilor de dans Arthur Murray a inceput in 1912, datorita lui Arthur Murray, un simbol American al succesului in antreprenoriat si al dansului de societate.

Coregrafii Arthur Murray International colaboreaza adesea cu echipele de filmare de la Hollywood si teatrele de pe Broadway, ajungand sa semneze coregrafii in pelicule referinta in lumea dansului precum “Dirty Dancing”, “Scent of a Woman”, “Beauty and the Beast”, “Dance with me”.