Tot ce trebuie sa stii despre pedichiura profesionala medicala

comunicat de presa

Conceptul de pedichiura orientata medical este un trend nou in domeniul frumusetii si reprezinta mai exact un tratament complex profesional pentru unghii si picioare care are la baza trei principii: relaxarea, starea de bine si curatarea in profunzime.

De ce sa alegi pedichiura medicala

Pedichiura medicala se recomanda tuturor persoanelor care vor sa beneficieze de tratament profesional pentru unghii si picioare si este ideala pentru a scapa de anumite probleme ale picioarelor, care altfel par imposibil de inlaturat.

Daca ai o pedichiura cu probleme in urma purtarii unei incaltaminte necorespunzatoare, daca iti soliciti mai intens picioarele practicand in mod frecvent un sport, daca ai unghii incarnate, cheratoze pe talpi sau degetul mic, daca suferi de afectiuni secundare ale unghiilor in urma deviatei de mont, de unghii micotice sau cu infectie perunghiala, aceasta procedura moderna de ingrijire poate face minuni. Mai mult decat atat, pedichiura orientata medical este benefica si in cazul bataturilor la nivelul falangelor, a eczemelor sau unghiilor ingrosate.

Aceasta procedura presupune impachetarea picioarelor cu geluri si lichide speciale care contin extracte de plante medicinale, vitamina E, saruri sau uleiuri esentiale.

Pedichiura medicala: secretul unor picioare superbe si sanatoase

Sanatatea picioareleor este extrem de importanta, cu atat mai mult cu cat, avem o viata destul de agitata, alergam dintr-un loc in altul si purtam incaltaminte mai mult de 10 ore pe zi. Calcaiele crapate pot fi reparate cel mai bine cu ajutorul pedichiurii medicale, iar partea si mai buna este ca nu trebuie sa o faci cu acceasi frecventa ca o pedichiura normala si te poti bucura pentru o perioada mai lunga de unghii sanatoase.

Pe langa pedichiura profesionala orientata medical poti incerca si tratamentul Peclavus care se poate aplica suplimentar la o pedichiura clasica, pentru a trata local si punctual problemele unghiilor si calcaielor. Mai exact, poti incerca Tratament Peclavus contra crapaturilor, ragadelor, bataturilor, Tratament Peclavus antimiotic, antifungic, Tratament Peclavus pentru unghiile incarnate sau Tratament Peclavus pentru picioare sensibile, iar toate acestea pot fi aplicate si achizionate aici.