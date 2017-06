Raluca Zenga si-a lansat primul volum de poezii la Castelul din Inima Capitalei!

Evenimentul s-a desfasurat sub forma unui afternoon tea autentic, o intalnire informala cu prietenii si cunoscutii familiei Zenga, care au tinut sa le fie alaturi in acest moment plin de emotie.

comunicat de presa

In decorul de poveste al Le Chateau - Castelului din Inima Capitalei, Raluca Zenga si-a lansat, ieri, primul volum de poezii din cariera: “Dragostea 3D”, o carte dedicata sotului ei, binecunoscutul Walter Zenga.

Evenimentul s-a desfasurat sub forma unui afternoon tea autentic, o intalnire informala cu prietenii si cunoscutii familiei Zenga, care au tinut sa le fie alaturi in acest moment plin de emotie. Raluca Zenga a povestit despre felul in care evolueaza relatia ei cu Walter, despre cum se inteleg dupa 14 ani de relatie, cum s-au reinventat si se surprind in fiecare zi, pentru a mentine vie flacara pasiunii.

In paginile cartii, Raluca Zenga face marturisiri senzuale si sfideaza limitele imaginatiei comune, mare parte dintre poezii fiind scrise in timpul sederii lor din Dubai. Sotul sau, Walter, i-a fost alaturi in fiecare moment al lansarii, declarand permanent ca o sustine in drumul artistic pe care a pornit, fiind convins ca este foarte talentata. Walter a declarat, mai in gluma, mai in serios, ca ar trebui sa se apuce si el de scris astfel de poezii, mai ales ca are foarte multa imaginatie in acest sens.

“Doresc sa multumesc domnului Costel Postolache, de la Editura Integral, pentru ca a vazut in volumul meu de poezii un debut intrigant, demn de colectia "Himera"! Sunt fericita ca am avut ocazia sa-mi fac lansarea oficiala a cartii “Dragostea 3D” asa cum mi-am imaginat, intr-o loc de vis, un adevarat Castel din inima Capitalei - Le Chateau. M-am simtit extraordinar aici, inconjurata de prieteni! Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut si au fost prezenti la lansare si, in mod special, sotului meu pentru inspiratie!”, spune Raluca Zenga, care a anuntat ca pregateste noi surprize literare in perioada urmatoare. Tatal autoarei, medicul Emil Rebedea, este responsabil de ilustratiile din carte, desenul fiind o pasiune a acestuia.

Evenimentul de lansare al volumului “Dragostea 3D” s-a incheiat cu o sesiune de autografe si un ceai racoritor pe terasa Le Chateau, printre interviuri si declaratii pline de pasiune date de cei doi soti, care au venit insotiti la eveniment si de copiii lor.