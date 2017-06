Kaufland Romania inspira romanii sa se reinventeze prin campania Noul Tu traieste fresh

Comunicat de presa



In acest an, Kaufland Romania lanseaza o initiativa prin care isi inspira clientii sa imbratiseze provocarea unui nou stil de viata. Campania “Noul Tu traieste fresh” este o invitatie pentru fiecare roman sa indrazneasca sa se reinventeze, sa incerce experiente si gusturi noi si, in final, sa caute mereu sa fie mai aproape de ceea ce il bucura cu adevarat.

Campania reuneste exemple de inspiratie pe care le Kaufland le ofera clientilor, de-a lungul anului, in magazine, in online si prin evenimente. Astfel, clientii Kaufland au posibilitatea de a trai experiente inedite, pentru prima data-n viata – fie ca vorbim de ocazia de a participa la actiuni de voluntariat pentru cauze sociale, oportunitatea de a incerca sporturi noi sau de a face pur si simplu mai multa miscare, de a se bucura de experiente culinare sau invitatii la diferite festivaluri de muzica – printre care UNTOLD, Neversea sau Timeshift. in acelasi timp, Kaufland propune sortimente noi de produse si retete originale, in magazine sau prin evenimente de tip street food si de gastronomie experimentala, la Kaufland Night Market.

Pe tot parcursul anului, Kaufland va lansa initiative noi, care sa incurajeze dorinta de reinventare, atat in randul clientilor, cat si in piata de retail. Primul pas a fost facut in aprilie 2017, cand Kaufland a lansat un nou concept de magazin: primul hipermarket estival amenajat intr-un cort, in statiunea balneoclimaterica Sovata. Acesta va ramane deschis numai pe perioada verii. Informatii complete despre campanie pot fi accesate pe https://www.kaufland.ro/noutati/traieste-fresh.html.

Initiativa este o continuare a demersului lansat anul trecut, „Traieste Fresh”, in care Kaufland si-a propus sa motiveze clientii sa abordeze un nou stil de viata, fresh, ce porneste de la prospetimea alimentelor consumate in fiecare zi si merge pana la o noua filosofie de viata, in care oamenii sa incerce mereu tot ce este nou, proaspat.

Prospetimea la Kaufland

Kaufland acorda o atentie deosebita prospetimii in magazin, asigurand zilnic livrari de produse precum legume, fructe, lactate, carne, mezeluri printr-un traseu scurt de aprovizionare. Calitatea este garantata pe de-o parte de furnizori, iar, pe de alta parte, de verificari si controale temeinice, de reguli si standarde interne Kaufland si europene care se aplica in fiecare etapa a procesului de aprovizionare.

De asemenea, Kaufland Romania este printre putinii retaileri care in acest moment au peste 50% din produse de provenienta locala, procurarea acestora fiind prima optiune a companiei in politica de achizitii.

Permanent, Kaufland Romania se implica in proiecte care promoveaza stilul de viata fresh – printre care: Crosul Padurii, cea mai mare competitie de alergare de masa care sus ine o cauza de mediu, parteneriatul cu Let’s Do It, Romania, alaturi de care a participat la diverse actiuni dedicate ecologiei, sustinerea proiectului Atlantic Challenge, in care patru romani, printre care si Andrei Rosu, vor traversa pentru prima data Oceanul Atlantic intr-o barca cu vasle si altele.