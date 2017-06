Pe 24 iunie de Sanziene, Romania se imbraca in Flori de IE!

comunicat de presa

Frumusetea portului traditional romanesc indiferent din ce zona a tarii provine, se traduce printr-un singur cuvant - IA romaneasca. Florile de ie sunt minunea vestimentara pe care orice femeie ar trebuie sa le detina in garderoba. Pe 24 iunie de Sanziene, IA romaneasca este sarbatorita la nivel national!

IA autentica romaneasca presupune cusatura manuala in intregime, cu migala si pasiune, cu fir de bumbac, fir de matase sau fir metalic. Modelele sunt diferite si delicate in acelasi timp, broderia aflandu-se atat pe partea centrala a iei, cat si pe manecile acesteia. Fiecare ie poarta in spate o poveste. Motivele principale sunt fie florale, specifice zilelor de sarbatoare precum: iesitul fetelor la joc, logodna, casatoria, etc., fie geometrice decorate cu motive florale stilizate, specific zonei din care apartin, fie exprima pasiunile stramosilor nostri ( mesaje insemnate in lemn cu dalta, cutitul sau horjul, asemeni impunsaturilor acului pe suprafata tesaturii de bumbac).

“IA este cea mai simpla si puternica declaratie despre propriile valori. IA trebuie sa fie autentica, pentru ca doar asa isi poate spune, cel mai bine, povestea tesuta in simboluri. IA vorbeste despre tine, despre credintele si idealurile tale, IA te alege sa o porti – ea pe tine, nu invers! IA se poate purta aproape oriunde si oricand, atata timp cat ea se potriveste personalitatii tale. Este o piesa extrem de versatila si permite nenumarate combinatii, de la cele conservatoare tinute si pana la cele mai stylish aparitii. Poate fi ‘’piesa de rezistenta‘’ a unui styling reusit, iar restul elementelor trebuie sa ii sustina originalitatea si sa i-o puna in valoare. “, a declarat Maria Andrei – Style and Lifestyle Director.

IA este o mantie protectoare pentru gandurile rele, invidie si gelozie. Atributele feminitatii sunt dezvaluite printr-o imagine creata din formele geometrice incadrate maiastru sub forma florala, ducand cu gandul catre puritatea florii de lotus si mirosul magnific al campului plin de flori.

Mesajele pe care iile le transmit sunt legat de dragoste si frumos, fiecare simbol cusut transmite un anumit mesaj are o anumita insemnatate si reda povestea si ordinea fireasca a lumii. Exista diferite simboluri ascunse cu grija si indemanare pe care doar ochiul experimentat le poate identifica cu usurinta. Povestea ,,Florilor de ie" este stans legata de frumusetea fetei care a cusut-o, dar si de dorinta aceasteia de a avea copii frumosi si sanatosi.

“Flori de Ie este un concept de suflet, pe care ne dorim sa il descopere cat mai multi iubitori de arta, de traditii romanesti si de frumos. Atat colectia de ii vechi, cat si piesele contemporane ce reproduc modelele autentice reprezinta o frantura din istoria neamului romanesc, o poveste ce a dainuit in timp, iar misiunea acestui proiect este aceea de a continua aceasta poveste, de a o promova peste tot in lume si de a nu lasa ca aceasta comoara inestimabila, ia romaneasca, sa se piarda odata cu trecerea timpului. Recunoscut ca si un brand unic, care promoveaza povestile neamului romanesc, cusute atent si mestesugite in ia romanesca, Flori de ie a demonstrat in ultima perioada, prin adaptarea tinutelor traditionale la cerintele internationale ca ia romaneasca poate deveni un obiect vestimentar in care se regasesc tendintele fashion devenind astfel un obiect vestimentar urban foarte apreciat la nivel international.” a declarat Cristina Chiriac – Fondator Flori de IE.

Produsele Flori de IE sunt fabricate in Romania in atelierul Flori de IE si pastreaza cromatica si croiul modelului original, continuand astfel traditia romaneasca. Produsele se disting prin autenticitate, atentia pentru detalii, pasiunea pentru handmade, dar si cromatica deosebita realizata intr-o maniera moderna. Produsele sunt disponibile pe site-ul www.florideie.ro, in magazinul Molecule F din Promanda Mall si in showroom-ul Flori de IE din Bucuresti.

Credit foto : Remus Agatinei pentru www.maria-andrei.ro, #mlifestyle.