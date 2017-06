Meditatia in mers cu ECCO KINHIN pentru o fericire durabila

Comunicat de presa

Destins in interiorul ECCO KINHIN, piciorul dumneavoastra va avea momente de calm si relaxare chiar si pe cele mai agitate strazi ale orasului. Kinhin reprezinta meditatia in mers practicata de calugarii budisti care relaxeaza nu doar mental, ci si fizic. Noua colectie de sneakersii ECCO KINHIN traieste prin numele sau, cu un amestec de natura si tehnologie ce ofera un stil somptuos adevarat si un confort adevarat.

Ridicand nivelul de confort in domeniul luxului, talpa CORKSPHERE Footbed se potriveste perfect cu forma piciorului si permite sa meditam in mers, simtind astfel pamantul cu talpa in drum spre serviciu, ori de cate ori iesim in parc sa facem o plimbare, sau cand mergem la cumparaturi. Povestea ECCO KINHIN este printre cele mai impresionante pentru ca de-a lungul timpului, fiecare persoana care il poarta isi va personaliza propriul sneakers prin brantul unic din pluta, dupa forma piciorului sau.

Fata superioara a acestor sneakersi este confectionata din piele de vaca retabacita ce elibereaza o modernitate atemporala, care va atrage persoanele elegante, urbane si contemporane. In plus, nu exista niciunul dintre compromisurile asociate incaltamintei cusute sau lipite, deoarece ECCO KINHIN este garantat de o legatura integrata, flexibila si durabila intre talpa si fata superioara.

Completand silueta curata si designul minimalist danez, pielea ECCO HESTIA adauga un finisaj superb noii colectii de sneakersi. In interiorul sneakersilor ECCO KINHIN veti gasi o piele premium, ce acopera suportul din pluta si care ofera confort remarcabil de dimineata pana seara, permitand celor care ii poarta sa mediteze in mers.

Pe masura ce experimentati meditatia in mers cu ECCO KINHIN, veti simti, de asemenea, beneficiile constructiei NoSHANK, ce ofera o experienta naturala de mers pe jos eliberand stresul, calmand tensiunile din corp si ajutand mintea sa se deconecteze, beneficii foarte importante pentru sanatate.

Cine reuseste sa faca din ECCO KINHIN o parte integranta a vietii sale de fiecare zi, va invata sa renunte la sentimentele negative si sa se axeze pe cele pozitive. Iar acest lucru ii va asigura o fericire durabila!

Noua colectie de sneakersi ECCO KINHIN se gaseste in magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov si Sibiu, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro.