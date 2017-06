Noua colectie Greenery, manifestul Floria pentru natura, viata, prospetime

Culoarea este simbolica pentru noi inceputuri, viata, aer curat, iar buchetele de flori din colectia Greenery by

Floria.ro

propun o apropiere de natura, o escapada vizuala din urbanul de zi cu zi.

Buchetele sunt realizate cu multa verdeata, intr-o cromatica vibranta si verde crud, iar formele sunt neregulate, iesite din tiparul clasic. Se foloseste verdeata diversa din abundenta, iar florile sunt accentuate prin contrast.

Aspectul general al colectiei este luxuriant, exotic, un manifest pentru viata si prospetime si o reflexie a naturii nerafinate, salbatice.

Pentru a fi cat mai aproape de conceptul colectiei, plantele imbinate au florescenta verde: hortensie, brunia, green tick, eryngium, ornitogalum, trachelium, cymbidium sau hypericum. Contrastul si accentuarea acestora s-au realizat prin folosirea florilor albe sau galbene precum lisianthus, trandafiri, anthurium, minirosa, bujori, alstroemeria sau solidago.



Greenery, o celebrare fireasca a Floria

Colectia de vara “Greenery” reflecta misiunea Floria de a aduce natura in fiecare casa si de a crea bucurie prin intermediul florilor si plantelor. Buchetele “Greenery” invioreaza orice interior si ridica tonusul celor ce le privesc.

Buchetele din colectia Greenery pot fi comandate online pe www.floria.ro, cu livrare in 2 ore de la finalizarea comenzii, in orice localitate din Romania. Astfel, buchetele de flori din colectie pot fi alegeri ideale pentru a fi oferite persoanelor apropiate, oriunde in tara.

Intreaga colectie Greenery este disponibila pe https://floria.ro/colectia-de-vara/.

Depre Floria

Grupul Floria opereaza floraria online Floria.ro, reteaua de florarii Floria In Strada, precum si divizia Floria la Evenimente. Divizia offline a Grupului demareaza, pe langa operarea florariilor si gestionarea evenimentelor, proiecte peisagistice si in zona de vanzari engros.

Floria.ro, afacerea care conduce in topul vanzarilor online de flori, implineste anul acesta 7 ani de existenta. Floria.ro a castigat de cinci ori titlul “Floraria Anului” la Gala Premiilor eCommerce (2010, 2013, 2014, 2015 si 2016) i din mai 2015 este Furnizorul Oficial al Casei Regale a României pentru buchete i aranjamente.

Reteaua de florarii Floria In Strada cuprinde 4 florarii in Bucuresti, in Piata Dorobanti, bd. Ion Campineau, Afi Cotroceni si Baneasa Shopping City, precum si o florarie in Ploiesti.